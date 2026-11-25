گروه استان‌ها - با پیگیری و اهتمام امام جمعه اردبیل، مسیر تأمین مالی ۴۰۰ میلیارد تومانی محور اردبیل ـ مغان هموار شد

به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل در پی پیگیری‌های آیت‌الله «سیدحسن عاملی» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، موافقت تأمین مالی ۴۰۰ میلیارد تومانی پروژه محور اردبیل ـ مغان از محل ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ شد.

این موافقت در نشستی با حضور آیت‌الله عاملی، دکتر علی نیکزاد نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل بیمه ایران و بانک صادرات ایران حاصل شد و مقرر است تأمین مالی پروژه با همکاری این دو مجموعه انجام گیرد.

تسریع در تکمیل این محور مواصلاتی، به‌عنوان یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه مغان، نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد، کاهش حوادث رانندگی و تسهیل ارتباط شهرستان‌های شمال استان با مرکز اردبیل خواهد داشت.