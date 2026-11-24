گروه استان‌ها - جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل از انهدام باند ۵ نفره قاچاق مواد مخدر و کشف ۳۴ کیلو مواد مخدر صنعتی در عملیات هوشمندانه و مشترک ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل و پلیس شهرستان کوثر خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان اردبیل سردار «عادل منیر» جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل، از تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با مواد مخدر خبر داد و اظهار داشت: این طرح با هدف پیشگیری از بلای خانمانسوز اعتیاد و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه سوداگران مرگ در تبلیغ و ترویج مواد افیونی، در مجموعه فرماندهی انتظامی استان اردبیل با جدیت و مسئولانه پیگیری و اجرا می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به انهدام باند ۵ نفره قاچاق مواد مخدر با اشرافیت اطلاعاتی و در عملیات هوشمندانه و مشترک ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل و شهرستان “کوثر” گفت: از اعضاء این باند ۳۴ کیلو مواد مخدر صنعتی کشف و ۲ دستگاه خودروی مورد استفاده آنان توقیف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: دستگیرشدگان با تهیه محموله مواد مخدر از یکی از استان‌های شمالغرب کشور، قصد انتقال به اردبیل را داشتند؛ که با هوشیاری پلیس ناکام ماندند.

سردار منیر با قدردانی از مشارکت مردم با پلیس در مبارزه بی امان و قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر تصریح کرد: تلفن ۱۱۰ و ۱۳۰ پلیس به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر است