گروه استان‌ها - استاندار اردبیل با اشاره به ضرورت اجرای هوشمندسازی حمل‌ونقل و توزیع آرد از کارخانه‌ها به نانوایی‌ها تا ۲ ماه آینده، خواستار رصد جدی و مستمر توزیع آرد به‌طور هوشمند و برخورد با متخلفان شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «مسعود امامی‌یگانه» استاندار اردبیل، روز شنبه در شورای آرد و نان استان اظهار کرد: لازم است شرکت‌های توانمند و متعهد توزیع‌کننده آرد در استان فعال شوند و بازرسی‌ها از روند توزیع آرد از مبدا تا مقصد تقویت شود.

وی افزود: در راستای مقابله با تخلفات نانوایی‌ها نیز کارت‌های پرتراکنش شناسایی و پاک‌سازی شده است.

استاندار اردبیل با بیان اینکه کمبودی در زمینه آرد شهری، روستایی و عشایری نداریم، ادامه داد: لازم است برای توزیع عادلانه سهم آرد عشایر و روستاییان، حتما اطلاعات متقاضیان در سامانه ثبت شود.

وی توجه به ارتقای کیفیت پخت نان در استان را یادآور شد و خواستار توجه اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و حوزه‌های مرتبط برای بهبود کیفیت پخت نانوایی‌ها از جمله آموزش و توانمندسازی نانوایان شد.

امامی یگانه با تاکید بر احساس مسئولیت و مشارکت همه دستگاه‌ها و عوامل زیرمجموعه در رفع مشکلات آرد و نان، توزیع آرد براساس ثبت سامانه را اقدام دولت در راستای جلوگیری از فروش خارج از شبکه دانست.

وی تاکید کرد: این طرح‌ها هیچ مشکلی را در تامین نان برای عموم مردم ایجاد نخواهد کرد و همه می‌توانند تا ۵ برابر سهمیه خود نان تهیه کنند و فقط هدف، برخورد با متخلفان و فروشندگان آرد یارانه‌ای است.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل با اشاره به ذخیره‌سازی ۱۹۰ هزار تن گندم تا پایان سال، تصریح کرد: کمبودی در تامین آرد نداریم و گندم مورد نیاز استان تا پایان سال زراعی آینده برای تامین آرد ذخیره شده است.

گفتنی است ۲ هزار و ۷۱۰ نانوایی فعال در استان اردبیل وجود دارد که ۲ هزار و ۵۱۲ نانوایی آرد نوع ۲ و ۱۸۹ نانوایی آرد نوع ۶ و ۵۰ نانوایی نیز فانتزی‌پز هستند.

در ۸ ماهه سال جاری ماهانه بیش از ۱۵ هزار تن آرد در سطح استان توزیع شده که نسبت به جمعیت، ۱۱/۵ تا ۱۲ کیلوگرم به ازای هر نفر است.

اجرای طرح‌های مرتبط با آرد و نان مرتبط با قیمت و سرانه مردم نیست و صرفا برای مقابله با متخلفان و فروشندگان است.