گروه استان‌ها - رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: عملکرد دیوان محاسبات در صیانت از بیت‌المال و گره‌گشایی از مشکلات قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «بابک رضازاده» نماینده مردم شهرستان مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل، با حضور در دیوان محاسبات استان با «عقیل شکری»، مدیرکل این نهاد نظارتی، دیدار و از عملکرد و اقدامات مجموعه دیوان محاسبات در پیگیری مسائل استان و صیانت از بیت‌المال قدردانی کرد.

وی در این دیدار ضمن قدردانی از رئیس کل دیوان محاسبات کشور به‌دلیل انتخاب شایسته «عقیل شکری» به‌عنوان مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل، از تلاش‌های وی و کارکنان این مجموعه در انجام مسئولیت‌های نظارتی و ارائه گزارش‌های کارشناسی و کاربردی تقدیر کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل با اشاره به جایگاه دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در استان اظهار کرد: دیوان محاسبات استان اردبیل با اقدامات اساسی و اثربخش خود، در کنار صیانت از بیت‌المال، نقش مؤثری در ایجاد تحولات مثبت و گره‌گشایی از مسائل و مشکلات استان ایفا کرده است.

وی همچنین تعامل سازنده دیوان محاسبات استام با مجمع نمایندگان و مجموعه مدیریت اجرایی استان را شایسته تقدیر دانست و افزود: گزارش‌ها، داده‌ها و تحلیل‌های تخصصی دیوان محاسبات در سال‌های اخیر، ظرفیت نمایندگان استان را برای شناسایی دقیق‌تر چالش‌ها، پیگیری مطالبات مردم و طرح مسائل و مشکلات در سطوح ملی تقویت کرده است.

رضازاده در ادامه، ضمن قدردانی مجدد از عقیل شکری و کارکنان دیوان محاسبات استان به‌دلیل ارائه گزارش‌های کارشناسی و کاربردی، این گزارش‌ها را در شناسایی مسائل، تحلیل چالش‌ها و تقویت پیگیری‌های نمایندگان برای حل مشکلات استان حائز اهمیت دانست.

این دیدار در راستای تقویت تعامل میان نهاد نظارتی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و نظارتی برای صیانت از منابع عمومی، پیگیری مطالبات مردم و تسریع در روند توسعه استان اردبیل برگزار شد.

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