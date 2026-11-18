برای دارندگان کارت بلیط الکترونیکی؛
تخفیف ۵۰ درصدی کرایه اتوبوس در اردبیل
گروه استانها - مدیرعامل سازمان حملونقل شهرداری اردبیل از تخفیف ۵۰ درصدی برای کرایه اتوبوس برای دارندگان کارت بلیت الکترونیکی اتوبوس خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «عاطف محمدنژاد» مدیرعامل سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری اردبیل اظهار کرد: جهت رفاه حال شهروندان و تسهیل در استفاده از ناوگان حملونقل عمومی و تشویق شهروندان برای استفاده از حملونقل عمومی، طرح ارائه یارانه و تخفیف در استفاده از اتوبوسها را در نظر گرفتهاست.
وی با بیان اینکه این طرح از ابتدای سال اجرا میشود و همچنان ادامه دارد، افزود: بر اساس این طرح، شهروندانی که از کارت بلیت الکترونیکی استفاده کنند، از ۵۰ درصد تخفیف که در قالب «یارانه شهرداری» لحاظ شده، بهرهمند خواهند بود.
مدیرعامل سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری اردبیل ادامه داد: متقاضیان میتوانند جهت تهیه و شارژ کارت بلیت خود به باجههای مستقر در میدان شریعتی، سرچشمه و مقابل مصلی مراجعه کنند.
محمدنژاد اضافه کرد: همچنین شهروندان میتوانند جهت رسیدگی به شکایات و پیشنهادات خود با شمارههای ۶۰۰۴-۳۳۶۳۶۰۰۵ تماس بگیرند.
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