به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «عاطف محمدنژاد» مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری اردبیل اظهار کرد: جهت رفاه حال شهروندان و تسهیل در استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تشویق شهروندان برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی، طرح ارائه یارانه و تخفیف در استفاده از اتوبوس‌ها را در نظر گرفته‌است.

وی با بیان این‌که این طرح از ابتدای سال اجرا می‌شود و همچنان ادامه دارد، افزود: بر اساس این طرح، شهروندانی که از کارت بلیت الکترونیکی استفاده کنند، از ۵۰ درصد تخفیف که در قالب «یارانه شهرداری» لحاظ شده، بهره‌مند خواهند بود.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری اردبیل ادامه داد: متقاضیان می‌توانند جهت تهیه و شارژ کارت بلیت خود به باجه‌های مستقر در میدان شریعتی، سرچشمه و مقابل مصلی مراجعه کنند.

محمدنژاد اضافه کرد: همچنین شهروندان می‌توانند جهت رسیدگی به شکایات و پیشنهادات خود با شماره‌های ۶۰۰۴-۳۳۶۳۶۰۰۵ تماس بگیرند.

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