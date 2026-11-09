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مدارس چند شهرستان اردبیل غیرحضوری شد

گروه استان‌ها - به دلیل بارش برف و برودت هوا مدارس تعدادی از شهرستان‌های استان اردبیل در «نوبت بعدازظهر» به‌صورت غیرحضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.

کد خبر: 4200765تاریخ انتشار: 12 بازدید۰

تعطیل

به گزارش تابناک؛ آموزش‌وپرورش استان اردبیل با صدور اطلاعیه‌ای، نحوه استمرار فعالیت‌های آموزشی مدارس در نوبت بعدازظهر روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، به دلیل بارش برف و برودت هوا در اردبیل، دوره پیش‌دبستانی، در خلخال کودکستان و ابتدایی، در گرمی و مشکین‌شهر کلیه دوره‌های تحصیلی و در نمین دوره‌های پیش‌دبستانی و اول متوسطه، در نوبت بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.

این اطلاعیه همچنین تأکید کرده است که خانواده‌ها و دانش‌آموزان باید برای پیگیری برنامه‌های آموزشی از طریق سامانه شاد اقدام کنند و مدارس نیز موظف به اطلاع‌رسانی لازم به دانش‌آموزان و اولیا هستند.

لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.

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