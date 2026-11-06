به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، نشست ستاد مدیریت بحران استان تهران به ریاست« محمدصادق معتمدیان» استاندار تهران و با حضور برخط فرمانداران، اعضای ستاد و مسئولان مدیریت بحران شهرستان‌ها برگزار شد.

بررسی آخرین هشدارهای هواشناسی

در این نشست، آخرین هشدارها و پیش‌بینی‌های هواشناسی بررسی شد و فرمانداری‌ها و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در آماده‌باش کامل قرار گرفتند. همچنین استقرار نیروها و تجهیزات در نقاط حساس و پایش مسیرهای سیلابی مورد تأکید قرار گرفت.

تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌ها

استاندار تهران در پی هشدار جدید هواشناسی و اعلام وضعیت قرمز برای شهرستان‌های شمالی، با اشاره به تداوم بارش‌ها در روزهای پیش‌رو گفت: همه فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان باید با آمادگی کامل و حضور مستمر، تحولات جوی را رصد کنند.

معتمدیان افزود: در این نشست، وظایف دستگاه‌ها بار دیگر مرور و مقرر شد ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروهای عملیاتی متناسب با شرایط هر شهرستان، پیش از وقوع شرایط اضطراری در نقاط حساس مستقر شوند.

پاکسازی مسیرهای عبور آب تا پایان موج بارشی

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده طی یک ماه گذشته تصریح کرد: شهرداری‌ها در محدوده شهرها و شرکت آب منطقه‌ای، راهداری و سایر دستگاه‌های مسئول در خارج از محدوده شهری، پاکسازی مسیرهای عبور آب، کانال‌ها، تقاطع‌ها و پل‌ها را دنبال کرده‌اند و این اقدامات باید تا پایان موج بارشی ادامه یابد.

اولویت نخست؛ جلوگیری از خسارت جانی

استاندار تهران، جلوگیری از خسارت جانی را اولویت نخست مدیریت بحران استان دانست و تأکید کرد: فرمانداران باید نقاط پرخطر، حریم و بستر رودخانه‌ها و محل‌های در معرض آب‌گرفتگی یا سیلاب را به‌طور مستمر پایش و در صورت مشاهده خطر برای منازل، مدارس یا تأسیسات، اقدامات پیشگیرانه را بدون تأخیر اجرا کنند.

بارش‌ها؛ فرصتی ارزشمند برای منابع آبی استان

معتمدیان ادامه داد: پس از پنج سال خشکسالی و کاهش سطح منابع آب زیرزمینی، این بارش‌ها یک فرصت ارزشمند برای استان است و باید با مدیریت درست روان‌آب‌ها، ضمن پیشگیری از خسارت، از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.

تصمیم تعطیلی از مراجع رسمی اعلام می‌شود

وی ضمن اطمینان‌بخشی به شهروندان گفت: ستادهای مدیریت بحران در شهرستان‌ها، شهر تهران و مرکز مدیریت بحران استانداری به‌صورت مستمر شرایط را رصد می‌کنند و مردم نیز توصیه‌های هواشناسی و امدادی را جدی بگیرند و از حضور در بستر و حریم رودخانه‌ها و نقاط پرخطر خودداری کنند.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم احتمالی درباره محدودیت فعالیت ادارات یا مدارس، متناسب با شرایط هر منطقه و براساس گزارش دستگاه‌های تخصصی اتخاذ و از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.