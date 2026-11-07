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مدارس ابتدایی ایلام غیرحضوری شد / متوسطه‌ها یک ساعت زودتر تعطیل

گروه استان‌ها - فعالیت مهدهای کودک، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس ابتدایی استان ایلام در نوبت بعدازظهر شنبه ۱۶ آبان به سبب بارندگی شدید به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و مدارس متوسطه یکم و دوم نیز یک ساعت زودتر به کار خود پایان می‌دهند.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 4200301تاریخ انتشار: 9 بازدید۰

تعطیلی مدارس ایلام

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام بر پایه اطلاعیه استانداری ایلام، این تصمیم با مصوبه کارگروه مربوطه و با توجه به شرایط هوا و ضرورت رعایت نکات ایمنی اتخاذ شده است.

بر این اساس، فعالیت مهدهای کودک، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس دوره ابتدایی در نوبت بعدازظهر به بستر فضای مجازی منتقل شده است. همچنین مدارس متوسطه یکم و دوم در نوبت بعدازظهر فعالیت خود را طبق روال انجام می‌دهند، اما دانش‌آموزان یک ساعت زودتر از مدرسه خارج خواهند شد.

 استانداری ایلام از مدیران مدارس و اولیای دانش‌آموزان خواسته است تمهیدهای لازم را متناسب با این تصمیم‌ها اتخاذ کنند.

در پی هشدارهای هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی، احتمال بارش‌های شدید، آذرخش و ناپایداری شرایط هوا در استان ایلام، نحوه تصمیم‌گیری درباره فعالیت مدارس و مراکز آموزشی با واکنش‌هایی در فضای مجازی همراه شد.

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تعطیلی مدارس ایلام

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