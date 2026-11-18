گروه استان‌ها - بر اثر واژگونی خودروی پراید در جاده اردبیل ـ تبریز، حدفاصل حکیم‌قشلاقی و قاسم‌قشلاقی ۵ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «روزبه مقدم» رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: ساعت ۲۱: ۰۱ روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در جاده اردبیل ـ تبریز، حدفاصل حکیم‌قشلاقی و قاسم‌قشلاقی، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، نیروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، پنج مصدوم این حادثه با همکاری دو دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی و یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان فاطمی اردبیل منتقل شدند.

رئیس اورژانس اردبیل با اشاره به اینکه خوشبختانه این حادثه فوتی نداشته است، بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و توجه به اصول ایمنی در رانندگی تأکید کرد.

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