ورود نهادهای نظارتی به تاراج اموال بازنشستگان در آتیه صبا

دستور وزیر رفاه برای واگذاریِ بدون تشریفاتِ سودآورترین شرکت آتیه صبا به کشتیرانی، حاشیه‌ساز شد؛ تصمیمی که با مقاومت دو عضو هیات مدیره و ورود صریح دیوان محاسبات متوقف شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ همزمان با دستور غیر قانونی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای واگذاری 2 شرکت درجه یک صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت آتیه صبا به شرکت کشتیرانی و همراهی احمد بذلی با این دستور، دیوان محاسبات در نامه ای شدید الحن جلوی تاراج اموال بازنشستگان را گرفت.

موضوع این پرونده جنجالی از این قرار است که در هفته های گذشته احمد میدری در دستوری مستقیم به علاالدین ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و احمد بذلی مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا، واگذاری شرکت انبارهای عمومی گمرک ایران و شرکت گلف اجنسی از بزرگترین شرکت های آتیه صبا را به شرکت کشتیرانی درخواست کرده بود و تاکید کرده بود کلیه مخالفان این تصمیم از سمت خود عزل شوند.

با وجود غیر کارشناسی بودن این تصمیم، احمد بذلی که این روزها به دلایل مختلف جایگاه خود را متزلزل می بیند تلاش کرد در سکوت خبری این دو شرکت را بدون طی تشریفات قانونی واگذار کند اما با مقاومت علیرضا بیگدلی و سید نوید هاشمی دو تن از اعضای هیئت مدیره آتیه صبا روبرو شد و با ورود دیوان محاسبات کل کشور و ارسال یک نامه شدید الحن جلوی این واگذاری عیر قانونی گرفته شد.

دیوان محاسبات در نامه خود خطاب به افرادی همچون ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی، هاشمی رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی، بذلی مدیرعامل آتیه صبا، اخطار قانونی داد و بر منع هرگونه واگذاری فاقد مجوز قانونی سهام، حقوق مالکانه و اختیارات مدیریتی شرکت های تحت مالکیت صندوق بازنشستگی کشوری تاکید داشته است.

گفتنی است شرکت انبارهای عمومی گمرک بیشترین سود برای بازنشستگان کشوری داشته و بالاترین DPS مالی را برای آتیه صبا خلق می کند اما بذلی برای حفظ جایگاه خود میخواست این شرکت مهم زیرمجموعه خود را به خاطر دستور وزیر واگذار کند.