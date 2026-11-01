ورود نهادهای نظارتی به تاراج اموال بازنشستگان در آتیه صبا
دستور وزیر رفاه برای واگذاریِ بدون تشریفاتِ سودآورترین شرکت آتیه صبا به کشتیرانی، حاشیهساز شد؛ تصمیمی که با مقاومت دو عضو هیات مدیره و ورود صریح دیوان محاسبات متوقف شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ همزمان با دستور غیر قانونی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای واگذاری 2 شرکت درجه یک صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت آتیه صبا به شرکت کشتیرانی و همراهی احمد بذلی با این دستور، دیوان محاسبات در نامه ای شدید الحن جلوی تاراج اموال بازنشستگان را گرفت.
موضوع این پرونده جنجالی از این قرار است که در هفته های گذشته احمد میدری در دستوری مستقیم به علاالدین ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و احمد بذلی مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا، واگذاری شرکت انبارهای عمومی گمرک ایران و شرکت گلف اجنسی از بزرگترین شرکت های آتیه صبا را به شرکت کشتیرانی درخواست کرده بود و تاکید کرده بود کلیه مخالفان این تصمیم از سمت خود عزل شوند.
با وجود غیر کارشناسی بودن این تصمیم، احمد بذلی که این روزها به دلایل مختلف جایگاه خود را متزلزل می بیند تلاش کرد در سکوت خبری این دو شرکت را بدون طی تشریفات قانونی واگذار کند اما با مقاومت علیرضا بیگدلی و سید نوید هاشمی دو تن از اعضای هیئت مدیره آتیه صبا روبرو شد و با ورود دیوان محاسبات کل کشور و ارسال یک نامه شدید الحن جلوی این واگذاری عیر قانونی گرفته شد.
دیوان محاسبات در نامه خود خطاب به افرادی همچون ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی، هاشمی رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی، بذلی مدیرعامل آتیه صبا، اخطار قانونی داد و بر منع هرگونه واگذاری فاقد مجوز قانونی سهام، حقوق مالکانه و اختیارات مدیریتی شرکت های تحت مالکیت صندوق بازنشستگی کشوری تاکید داشته است.
گفتنی است شرکت انبارهای عمومی گمرک بیشترین سود برای بازنشستگان کشوری داشته و بالاترین DPS مالی را برای آتیه صبا خلق می کند اما بذلی برای حفظ جایگاه خود میخواست این شرکت مهم زیرمجموعه خود را به خاطر دستور وزیر واگذار کند.
حالا با ورود دیوان محاسبات کل کشور باید پرسید هزینه عدم استیضاح و برکناری میدری و تیم ناکارآمد او چرا باید از جیب بازنشستگانی پرداخت شود که از اردیبهشت امسال کوچکترین حقوق همسان سازی خود را نیز دریافت نکردند.
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نظرات بینندگان
دست نماینده دیوان محاسبات درد نکنه
ممنونیم واقعا
کاش همه مسئولین اینطوری باشن
من نمیدونم وقتی یه وزیری ناکارآمد شناخته شده و نبودش بهتر از بودنشه چرا از سمت کناره گیری نمیکنه و اصلا چرا اینا بازنشسته نمیشن والا ما بعد از 30 سال با آغوش باز به افتخار بازنشستگی نائل شدیم یعنی اینا دورازجون تا نَمیرن بازنشسته نمیشن مگه قانون نیست که نباید بیشتر از30 سال خدمت کرد؟؟!!! ها والا
در واگذاری مخابرات به بخش خصوصی هم این بلا سر پرسنل مخابرات آمد
کشتیرانی خودش یک شرکت ورشکسته است که سالهاست با مدیریت مدرس خیابانی به قهقرا رفته اونوقت خیلی مدیریت این آقایان برجسته هست چهار تا شرکت دیگر هم به این دوستان اهدا میشه
تاکی چپاول اموال بازنشستگان؟ خدایا خسته شدیم از دست این افرادنالایق
بسمه تعالی
از: تبریز
به: تهران
عالی جناب: رئیس محترم سازمان عقیدتی سیاسی آجا
با سلام
عالی مقام، نگارنده *یعقوب محمدی دیوان* است. در اجرای مقررات بند ب ماده ۵ قانون ارتش مصوب ۱۳۶۶؛
۱- به وزارت نیرو ابلاغ فرمایید: مستقیم سازی و یا منحرف کردن رودخانه ها از مسیر طبیعی خودشان به دلیل تاثیر مخرب *زیست. محیطی* به کلی ممنوع است.
۲- به مدیر کل رودخانه های وزارت نیرو ابلاغ فرمایید در صورت وقوع درگیری، از ارتش تقاضای مداخله کنند.
۳- ابلاغ فرمایید احداث هر گونه سد و بند بر روی رودخانه ها صرفا" و منحصرا" با تایید کارشناسان آجا و بررسی تمام جنبه ها ممکن خواهد بود و لاغیر.
۴- به منظور صیانت از منافع ملی، معاون امور معادن وزارت صمت، صرفا" باید با معرفی و تایید صلاحیت آجا منصوب شود.
با احترام-
یعقوب محمدی دیوان
خودتان میگویید وزیر دستور داده چرا گوش وزیر نالایق را نمیگیرید. پزشکیان چکار میکنه.
پزشکیان بنده خدا !!!!!!!!دنبال یک لقمه نون هست برای ملت!!!!!!! اون هم با کالا برگ !!!!!!! تازه اگر منابع مالیش جور بشه هر ماه
مشکل در کشور ما اینه با مسببان اصلی و ناظران برخورد نمیشود تهش انتقال مسئول از پستی به پست دیگر
قانون برای ملت نوشته میشه خونده میشه !!!!! و اجرا !!!!!!!!! برای مقامات فقط خونده میشه نه اجرا !!!!!!!!
امروز یکشنبه 10 آبان است معوقه اردیبهشت بازنشستگان چی شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
معوقه هست دیگه !!!! اسمش روشه !!!!!!!!! این ماه !!!!!!!! نشد ماه های بعد !!!!!! نشد آخرش سال بعد !!!!! پرداخت میشه
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