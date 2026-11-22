گروه استان‌ها - به‌مناسبت هفته بسیج و در قالب «پویش ملی کاشت نهال» که هم‌زمان در سراسر کشور در حال اجراست، به همت شهردای اردبیل مراسم کاشت درخت در پارک جدیدالاحداث بانوان اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل ، در این مراسم، ۵۰۰ اصله نهال مثمر و غیرمثمر با هدف تقویت پوشش گیاهی شهر و به یادِ شهدای گرانقدر این مرز و بوم، توسط مسئولان از جمله سردار «غلامحسین محمدی‌اصل» فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل، «محمود صفری» شهردار اردبیل، و رئیس بسیج سازندگی و هدایتی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، رئیس بسیج سازندگی اردبیل غرس شد.

در کنار ۵۰۰ اصله نهالی که توسط شهرداری اردبیل تهیه شده بود، تعدادی نهال نیز توسط سپاه استان و منابع طبیعی تهیه و غرس شد که این اقدام در راستای هم‌سویی با برنامه‌های کشوری و گسترش عرصه‌های سبز شهری در شهر اردبیل صورت گرفت.