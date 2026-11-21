گروه استان‌ها - استاندار اردبیل گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات اجرایی ۶۷۸ کلاس درس در سطح استان در قالب ۹۳ مدرسه تا مهر سال ۱۴۰۷ به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «مسعود امامی‌یگانه» استاندار اردبیل روز شنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت نهضت توسعه عدالت آموزشی استان اظهار کرد: برای اجرای این پروژه‌ها حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که نزدیک به یک‌ هزار و ۵۰۰ میلیارد از محل مولدسازی تامین می‌شود و بخش دیگر هم از اعتبارات دولتی، مسؤولیت اجتماعی دستگاه‌ها، کمک خیران و گروه‌های مردمی اختصاص می‌یابد.

وی افزود: در صورت تحقق این برنامه، سرانه فضای آموزشی استان تا مهر ۱۴۰۷ به میزان پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، یعنی ۶/۱ مترمربع، خواهد رسید.

استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تجهیز مدارس بیان کرد: طی یک سال گذشته حدود ۱۶۰میلیارد تومان برای تجهیز و تعمیر سیستم‌های گرمایشی، هوشمندسازی مدارس و تامین تجهیزات مورد نیاز هزینه شده است.

وی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را از اولویت‌های این حوزه دانست و گفت: عملیات اجرایی طرح‌های جدید در شهرستان‌هایی که سرانه فضای آموزشی آن‌ها پایین‌تر از میانگین کشوری است، آغاز می‌شود.

امامی یگانه با اشاره به توسعه فضاهای آموزشی در طرح‌های مسکن ملی تصریح کرد: عملیات اجرایی ۱۴ مدرسه ۱۲ کلاسه در قالب پروژه‌های اقدام ملی مسکن آغاز شده است.

وی همچنین از تحویل ۴۱۳ کلاس درس به آموزش و پرورش استان در مهر امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: این میزان در مقایسه با سال‌های گذشته بیش از ۳ برابر افزایش یافته است.

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