گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل از دستگیری ۲۵ نفر از عاملان درگیری منجر به قتل در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل سرهنگ «سعید یوسفی‌فعال» فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و نزاع دسته جمعی منجر به قتل در یکی از روستاهای شهرستان اردبیل، بلافاصله اکیپ‌های گشتی یگان امداد شهرستان اردبیل و ماموران انتظامی بخش “هیر” به محل اعزام شدند.

وی افزود: در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی ۲۵ نفر از عاملان این درگیری دستگیر و تلاش برای شناسایی قاتل توسط پلیس در دست بررسی می‌باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس می‌باشد و با بر هم زنندگان آن به شدت برخورد خواهد شد.