گروه استان‌ها - رئیس سازمان زندان‌ها گفت: استان اردبیل رتبه اول کشوری را به لحاظ اشتغال‌زایی جامعه کیفری دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل « مسعود امامی‌یگانه» در نشست با رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، اظهار کرد: در راستای اشتغال‌زایی جمعیت کیفری استان، از ظرفیت اتاق بازرگانی و واحدهای اقتصادی که در بحث آزادی زندانیان نیز کمک می‌کنند، استفاده می‌شود.

وی تعامل بین حوزه قضایی و اجرایی در استان را مطلوب و مؤثر دانست و افزود: همکاری دستگاه قضایی استان برای بهبود اقتصادی و حل مسائل حوزه تولید بسیار کارساز بوده و در طول جنگ و تحریم‌ها تعدیل نیرویی در واحدها نداشته‌ایم.

استاندار اردبیل با اشاره به پروژه‌های مرتبط با بازداشتگاه‌های استان، بیان کرد: پروژه زندان پارس‌آباد باید برای تکمیل در ردیف اعتبارات ملی قرار گیرد و همچنین از بحث مسئولیت‌های اجتماعی خیرین نیز در راستای تکمیل پروژه‌ها استفاده می‌شود.

«حیدر آسیابی» رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، نیز در این نشست گفت: استان اردبیل رتبه اول کشوری را به لحاظ اشتغال‌زایی جامعه کیفری دارد و میانگین پرداخت دستمزد این حوزه هم در استان نسبت به میانگین کشوری بالا است.

وی با بیان اینکه در زمینه شاخص‌های زندان، استان اردبیل رتبه ۱۵ کشور را دارد بر بهبود این شاخص‌ها و همچنین کاهش جمعیت کیفری استان تاکید کرد و افزود: اردبیل دارای ظرفیت‌هایی چون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده و می‌تواند با استفاده از این ظرفیت‌ها، جمعیت کیفری و شاخص‌ها را بهبود بخشد.

وی با اشاره به بالا بودن محکومیت مالی در بین زندانیان استان اردبیل، توجه ویژه به ستاد دیه برای تزریق اعتبار را دارای اهمیت دانست.