به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «صدیف بدری» نماینده مردم شهرستان‌های اردبیل، نمین، نیر و سرعین و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از اتخاذ تصمیم برای بازگرداندن ۱۶۶۰ متقاضی حذف‌شده نهضت ملی مسکن اردبیل به چرخه این طرح و پیش‌بینی تمهیدات حمایتی برای جبران آورده‌های قبلی آنان خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی پیگیری‌های مستمر برای احقاق حقوق متقاضیان حذف‌شده نهضت ملی مسکن اردبیل، امروز جلسه‌ای با حضور دکتر طاهرخانی، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، مدیران سازمان ملی زمین و مسکن، صندوق ملی مسکن، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور و مدیرکل راه و شهرسازی استان برگزار شد و موضوع تعیین تکلیف این متقاضیان به‌صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم شهرستان‌های اردبیل، نمین، نیر و سرعین با اشاره به حذف ۱۶۶۰ نفر از متقاضیان این طرح در ماه‌های گذشته افزود: این افراد بر اساس مصوبه شورای مسکن استان و به دلیل واریز آورده کمتر از ۳۳۰ میلیون تومان از چرخه نهضت ملی مسکن خارج شده بودند؛ در حالی که به اعتقاد ما، این اقدام با ضوابط قانونی و رویه اجرایی سایر استان‌های کشور همخوانی نداشت و حقوق این متقاضیان باید مورد صیانت قرار می‌گرفت.

وی با اشاره به نتایج جلسه تصریح کرد: پس از طرح موضوع و مطالبه جدی حقوق این افراد، مقرر شد اسامی متقاضیان حذف‌شده مجدداً به چرخه نهضت ملی مسکن بازگردانده شود.

بدری ادامه داد: همچنین مقرر شد مبالغ واریزی این متقاضیان در پروژه‌های قبلی، در پروژه‌های جدید آنان جبران و کارسازی شود و از ظرفیت‌ها و فرصت‌های وزارت راه و شهرسازی برای حداکثر مساعدت در تأمین هزینه‌های آماده‌سازی و سایر هزینه‌های مرتبط با پروژه‌های جدید استفاده شود.

وی با تأکید بر اینکه بازگشت این افراد به طرح باید در عمل محقق شود، خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها را تا اجرای کامل تصمیمات اتخاذشده و تحقق حقوق تمامی متقاضیان حذف‌شده ادامه خواهم داد و اجازه نخواهیم داد حقوق قانونی این شهروندان نادیده گرفته شود.