عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد؛
متقاضیان حذفشده مسکن ملی اردبیل به طرح بازمیگردند
گروه استانها - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از اتخاذ تصمیم برای بازگرداندن ۱۶۶۰ متقاضی حذفشده نهضت ملی مسکن اردبیل به چرخه این طرح خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «صدیف بدری» نماینده مردم شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر و سرعین و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از اتخاذ تصمیم برای بازگرداندن ۱۶۶۰ متقاضی حذفشده نهضت ملی مسکن اردبیل به چرخه این طرح و پیشبینی تمهیدات حمایتی برای جبران آوردههای قبلی آنان خبر داد.
وی اظهار کرد: در پی پیگیریهای مستمر برای احقاق حقوق متقاضیان حذفشده نهضت ملی مسکن اردبیل، امروز جلسهای با حضور دکتر طاهرخانی، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، مدیران سازمان ملی زمین و مسکن، صندوق ملی مسکن، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور و مدیرکل راه و شهرسازی استان برگزار شد و موضوع تعیین تکلیف این متقاضیان بهصورت جدی مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر و سرعین با اشاره به حذف ۱۶۶۰ نفر از متقاضیان این طرح در ماههای گذشته افزود: این افراد بر اساس مصوبه شورای مسکن استان و به دلیل واریز آورده کمتر از ۳۳۰ میلیون تومان از چرخه نهضت ملی مسکن خارج شده بودند؛ در حالی که به اعتقاد ما، این اقدام با ضوابط قانونی و رویه اجرایی سایر استانهای کشور همخوانی نداشت و حقوق این متقاضیان باید مورد صیانت قرار میگرفت.
وی با اشاره به نتایج جلسه تصریح کرد: پس از طرح موضوع و مطالبه جدی حقوق این افراد، مقرر شد اسامی متقاضیان حذفشده مجدداً به چرخه نهضت ملی مسکن بازگردانده شود.
بدری ادامه داد: همچنین مقرر شد مبالغ واریزی این متقاضیان در پروژههای قبلی، در پروژههای جدید آنان جبران و کارسازی شود و از ظرفیتها و فرصتهای وزارت راه و شهرسازی برای حداکثر مساعدت در تأمین هزینههای آمادهسازی و سایر هزینههای مرتبط با پروژههای جدید استفاده شود.
وی با تأکید بر اینکه بازگشت این افراد به طرح باید در عمل محقق شود، خاطرنشان کرد: پیگیریها را تا اجرای کامل تصمیمات اتخاذشده و تحقق حقوق تمامی متقاضیان حذفشده ادامه خواهم داد و اجازه نخواهیم داد حقوق قانونی این شهروندان نادیده گرفته شود.
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