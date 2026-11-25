به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل پیرو هشدار صادره قبلی هواشناسی استان اردبیل، وزش باد مناطقی از استان را در قبل ظهر چهارشنبه (۴ آذر) فرا گرفت. بیشترین سرعت وزش باد تاکنون از ایستگاه هواشناسی اردبیل با ۸۲ کیلومتربرساعت به ثبت رسیده است.

براساس نقشه‌های هواشناسی پیش بینی می‌شود تا عصر امروز وزش بادهای شدید (گاهی تا ۹۰ کیلومتربرساعت و بیشتر) توام با گردوخاک در شهرستان‌های اردبیل، مشگین شهر، سرعین، نیر، نمین، گرمی، انگوت، خلخال و کوثر تداوم یابد براین اساس رعایت توصیه‌های صادر شده در هشدار هواشناسی سطح زرد (شماره ۳۲) تاکید می‌گردد.

اما از اواخر وقت امروز با ورود یک سامانه نسبتا ناپایدار و تغییر الگوی جریانات و آغاز تدریجی وزش بادهای شرقی، ضمن کاهش دما در طول شب و روز پنجشنبه (۵ آذر) ، در مناطقی از استان بارش باران و مه پیش بینی می‌شود.

این سامانه حرکت سریعی داشته و از ظهر پنجشنبه از منطقه خارج خواهد شد. طی روزهای جمعه تا یکشنبه هفته آینده (۸ آذر) جو استان نسبتا پایدار خواهد بود. از روز دوشنبه (۹ آذر) سامانه بارشی جدیدی استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.