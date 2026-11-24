گروه استان‌ها - استاندار اردبیل گفت: بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، گسترش فیبر نوری، توسعه اقتصاد دیجیتال و به‌ویژه ایجاد سایت‌های ارتباطی در مناطق کم‌برخوردار و روستایی استان اردبیل هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «مسعود امامی‌یگانه» استاندار اردبیل، روز سه‌شنبه در آیین افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: تکمیل پوشش تلفن همراه و اینترنت در محورهای مواصلاتی استان باید با همکاری وزارت ارتباطات و دستگاه‌های مرتبط در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، گسترش فیبر نوری، توسعه اقتصاد دیجیتال و به‌ویژه ایجاد سایت‌های ارتباطی در مناطق کم‌برخوردار و روستایی استان هزینه شده است.

استاندار اردبیل راه‌اندازی مرکز داده (دیتاسنتر) در ساختمان جدید مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات را یکی از مطالبات استان دانست و ادامه داد: با توجه به تناسب این زیرساخت با کارکردهای مجموعه، بخش خصوصی نیز برای مشارکت در راه‌اندازی آن اعلام آمادگی کرده است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه اقتصاد هوشمند و زیرساخت‌های هوش مصنوعی بیان کرد: راه‌اندازی مرکز داده می‌تواند در تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز این حوزه نقش مؤثری داشته باشد.

امامی یگانه همچنین تامین اعتبار برای راه‌اندازی مرکز رشد اقتصاد دیجیتال را از دیگر درخواست‌های استان عنوان کرد و گفت: مجوز این مرکز از وزارت علوم صادر شده و برای آغاز فعالیت آن در ساختمان مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمایت و تخصیص اعتبار از سوی وزارتخانه نیاز است.