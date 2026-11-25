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حرف‌های پژمان جمشیدی، حامد آهنگی، محسن کیایی و سیروس میمنت در مراسم تشییع و خاکسپاری غلامرضا نیکخواه درباره این هنرمندان را می‌بینید و می‌شنوید.