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نبض خبر
حرفهای هنرمندان در مراسم تشییع غلامرضا نیکخواه
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حرفهای پژمان جمشیدی، حامد آهنگی، محسن کیایی و سیروس میمنت در مراسم تشییع و خاکسپاری غلامرضا نیکخواه درباره این هنرمندان را میبینید و میشنوید.
نبض خبر
حرفهای پژمان جمشیدی، حامد آهنگی، محسن کیایی و سیروس میمنت در مراسم تشییع و خاکسپاری غلامرضا نیکخواه درباره این هنرمندان را میبینید و میشنوید.
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