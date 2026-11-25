سید یاسر رایگانی از اختلاف فاحش قیمت آرد دولتی و آزاد خبر داد و گفت هر کیسه آرد ۴۵ هزار تومانی در بازار آزاد تا ۵ میلیون تومان فروخته می‌شود.

به گزارش تابناک، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفتگوی تلویزیونی از رسیدگی به بیش از ۳۰ هزار پرونده در حوزه تخلفات آرد و نان از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: در بحث رسیدگی به بیش از ۳۰ هزار پرونده در حوزه آرد و نان، ۲۰ هزار میلیارد جریمه برای متخلفان در نظر گرفته شده و بخش عمده این پرونده‌ها مربوط به استان تهران، به‌ویژه شهر تهران است.

وی با اشاره به وضعیت تخلفات در حوزه آرد و نان اظهار کرد: متأسفانه در موضوع نان با حجم قابل توجهی از تخلفات مواجه هستیم و این مسئله از ابعاد و زوایای مختلف نیازمند بررسی است.

رایگانی با بیان اینکه بیشترین حجم تخلفات این حوزه در تهران ثبت شده است، افزود: وضعیت نان در شهر تهران به‌گونه‌ای است که بخش قابل توجهی از پرونده‌های رسیدگی‌شده در سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات این حوزه اختصاص دارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در ادامه با اشاره به اختلاف قیمت آرد دولتی و آزاد تصریح کرد: قیمت فعلی نان با در نظر گرفتن مؤلفه‌ها و عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری و با نظر اتحادیه نانوایان تعیین شده است.

وی با تشریح اختلاف قابل توجه قیمت آرد دولتی و آزاد گفت: هر کیسه آردی که با قیمت حدود ۴۵ هزار تومان در اختیار نانوا قرار می‌گیرد، در بازار آزاد قابلیت فروش به قیمت حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان را دارد.

رایگانی این اختلاف قیمت را یکی از عوامل زمینه‌ساز تخلفات در شبکه توزیع آرد دانست و خاطرنشان کرد: همین فاصله قیمتی موجب می‌شود برخی نانوایان متخلف برای فروش آرد یارانه‌ای در بازار آزاد و عرضه خارج از شبکه، به شیوه‌های مختلف متوسل شوند.