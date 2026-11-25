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بازگشت نفت به کانال ۹۰ دلاری
به گزارش تابناک؛ قیمت نفت به کانال ۹۰ دلاری بازگشته است.
قیمت نفت ۱۳ آبان ماه پس از ۲۹ روز متوالی که بالای ۱۰۰ دلار بود و تا مرز ۱۱۹ دلار هم رفته بود، دو رقمی شد؛ دو روز بعد بار دیگر به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه بازگشت اما دوباره روند کاهشی به خود گرفت و تا دیروز به ۸۷.۵۱ دلار در هر بشکه هم افت کرد.
حالا نفت برنت ۹۲.۲۳ دلار معامله میشود و نفت خام آمریکا بالای ۸۲ دلار در هر بشکه فروخته میشود.
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