به گزارش تابناک؛ قیمت نفت به کانال ۹۰ دلاری بازگشته است.

قیمت نفت ۱۳ آبان ماه پس از ۲۹ روز متوالی که بالای ۱۰۰ دلار بود و تا مرز ۱۱۹ دلار هم رفته بود، دو رقمی شد؛ دو روز بعد بار دیگر به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه بازگشت اما دوباره روند کاهشی به خود گرفت و تا دیروز به ۸۷.۵۱ دلار در هر بشکه هم افت کرد.

حالا نفت برنت ۹۲.۲۳ دلار معامله می‌شود و نفت خام آمریکا بالای ۸۲ دلار در هر بشکه فروخته می‌شود.