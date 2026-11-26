نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: از ساعات ابتدای امروز تاکنون ۲ نفتکش متخلف با اصابت به مین‌های دریایی در شمال بندر خصب دچار انفجار و آتش‌سوزی شدند.

به گزارش تابناک؛ نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: از ساعات ابتدای امروز تاکنون ۲ نفتکش متخلف با اصابت به مین‌های دریایی در شمال بندر خصب دچار انفجار و آتش‌سوزی شدند.

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یکی از این کشتی‌ها از نوع سوپرنفتکش و با بیش‌از ۲ میلیون بشکهٔ نفت خام است که درحال سوختن رها شده است.

این نفتکش‌ها با هویت نامعلوم و سامانه‌های ناوبری خاموش با اعتماد به جنگنده‌های ارتش متجاوز آمریکا در تلاش برای عبور مخفیانه بودند که مین‌های دریایی آنها را با آتش و انفجار در مسیر غیرمجاز تنگهٔ هرمز متوقف نمود.



