کاخ سفید در تازه‌ترین گزارش خود درباره اقدامات امنیت سایبری دولت ترامپ، پرونده ۱۲ تبعه چینی متهم به حملات سایبری گسترده علیه نهادهای آمریکایی و سازمان‌های بین‌المللی را برجسته کرد.

به گزارش تابناک؛ کاخ سفید در بیانیه‌ای که منتشر شد، اعلام کرد دولت آمریکا علیه ۱۲ هکر و مأمور امنیتی چینی به اتهام مشارکت در کارزارهای گسترده نفوذ سایبری اقدام قضایی کرده است. این پرونده که نخستین‌بار در مارس ۲۰۲۵ از سوی وزارت دادگستری آمریکا اعلام شد، شامل اتهاماتی علیه کارکنان شرکت فناوری اطلاعات «آی‌سون» و اعضای گروه هکری «APT۲۷» است.

بر اساس اسناد قضایی آمریکا، این افراد در حملاتی علیه سازمان‌های دولتی، شرکت‌های فناوری، پیمانکاران دفاعی، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و نهادهای مدنی دست داشته‌اند. واشنگتن مدعی است بخشی از این عملیات‌ها با هدایت یا حمایت وزارت امنیت عمومی و وزارت امنیت دولتی چین انجام شده است.

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شبکه هکرهای پیمانکار در خدمت نهادهای امنیتی چین

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است از مجموع ۱۲ متهم، ۱۰ نفر شامل هشت کارمند شرکت «آی‌سون» و دو افسر وزارت امنیت عمومی چین هستند. دو متهم دیگر نیز «یین که‌چنگ» و «ژو شوآی» معرفی شده‌اند که مقام‌های آمریکایی آن‌ها را از اعضای گروه هکری APT۲۷ می‌دانند.

طبق کیفرخواست، شرکت آی‌سون با استفاده از شبکه‌ای از هکرهای پیمانکار، به حساب‌های ایمیل، تلفن‌های همراه، سرورها و وب‌سایت‌ها نفوذ می‌کرد. این شرکت در برخی موارد به درخواست نهادهای امنیتی چین اهداف مشخصی را هک می‌کرد و در موارد دیگر، اطلاعات سرقت‌شده را برای فروش به سازمان‌های مختلف عرضه می‌کرد.

وزارت دادگستری آمریکا مدعی است این شبکه اطلاعات به‌دست‌آمده را به دست‌کم ۴۳ نهاد وابسته به وزارت امنیت عمومی و وزارت امنیت دولتی چین در ۳۱ استان و منطقه این کشور می‌رساند و برای نفوذ موفق به هر صندوق ایمیل، بین ۱۰ تا ۷۵ هزار دلار دریافت می‌کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست اهداف

یکی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در پرونده، نفوذ سایبری به شبکه وزارت خزانه‌داری آمریکا در فاصله سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۴ است. مقام‌های آمریکایی یین که‌چنگ را به مشارکت در این حمله متهم کرده‌اند و می‌گویند زیرساخت‌های مجازی مورد استفاده برای نفوذ، تحت کنترل حساب‌هایی بوده که او و همدستانش ایجاد کرده بودند.

بر اساس اسناد قضایی، شرکت‌های فناوری، مراکز پژوهشی، پیمانکاران نظامی، دانشگاه‌ها، مؤسسات درمانی و نهادهای دولتی نیز در شمار اهداف این حملات قرار داشته‌اند. همچنین رسانه‌های منتقد دولت چین، گروه‌های مذهبی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر از دیگر اهداف معرفی‌شده هستند.

در واکنش به این پرونده، وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه برخی افراد و شرکت‌های مرتبط تحریم‌هایی اعمال کرده و وزارت خارجه نیز برای دریافت اطلاعات منجر به شناسایی یا دستگیری متهمان، پاداش‌هایی تا سقف ۱۰ میلیون دلار برای برخی افراد اعلام کرده است.

با این حال، دولت چین پیش‌تر اتهامات آمریکا درباره حمایت پکن از عملیات هکری را رد کرده و واشنگتن را به استفاده از موضوع امنیت سایبری برای تخریب وجهه چین متهم کرده است. اتهامات مطرح‌شده در کیفرخواست‌ها نیز همچنان ادعاهای قضایی محسوب می‌شوند و اثبات جرم متهمان مستلزم رسیدگی دادگاه است.

منبع: فارس



