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انهدام ۳۶ باند سرقت در لرستان طی آبان ماه
فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به شناسایی و انهدام ۳۶ باند سرقت در آبان ماه سال جاری در سطح استانگفت در این رابطه ۱۰۸ سارق و مالخر دستگیر شدند.
به گزارش تابناک؛ سردار محمدرضا هاشمیفر؛ امروز و در جمع خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی استان با اشراف اطلاعاتی، اقدامات هدفمند پلیسی و در راستای برخورد قاطع با سارقان، موفق شدند
طی یک ماه گذشته(آبان ماه) ، ۳۶ باند سرقت را در سطح استان شناسایی و منهدم کنند.فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: در جریان این اقدامات، ۱۰۸ نفر از اعضای این باندها شامل سارقان و مالخران شناسایی و دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: در این مدت، ۳۸ دستگاه خودرو و ۶۷ دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.هاشمیفر با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان و مجرمان خاطرنشان کرد: هیچ نقطه امنی برای سارقان در استان لرستان وجود ندارد و مأموران انتظامی با بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی و عملیاتی، اجازه جولان به مجرمان و مخلان امنیت مردم را نخواهند داد.
فرمانده انتظامی استان با تأکید بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از اقدامات قانونی پلیس، گفت: برخورد با عاملان سرقت با قاطعیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت و پلیس با تمام توان برای صیانت از اموال، امنیت و آرامش شهروندان پای کار است.
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