قیمت خودرو؛ امروز پنجشنبه ۵ آذر ۱۴۰۵
قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۵ آذر ۱۴۰۵ از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد.
به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۵ آذر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار در تداوم مسیر صعودی خود، علیرغم محدودتر شدن دامنه افزایشها نسبت به روز گذشته، همچنان گارد صعودی خود را حفظ کرده و تابلوی معاملات خودروهای داخلی و مونتاژی سبزپوش مانده است.
این روند صعودی در شرایطی تداوم یافته که رکود سنگینی بر معاملات حاکم است و توان مالی خریداران بهشدت افت کرده؛ وضعیتی که شکاف عمیقی میان ارقام پیشنهادی فروشندگان و قدرت خرید متقاضیان ایجاد کرده است.
بررسی روند حاکم بر بازار خودرو نشان میدهد اگرچه عواملی نظیر وضعیت مبهم واردات، هزینههای تأمین و جایگزینی و تحولات سیاسی و اقتصادی همچنان به عنوان محرکهای افزایشی عمل میکنند، اما کلیدیترین محرک این روزها تحریم مرکز مبادله طلا و ارز و جهش ناگهانی نرخ ارز و ورود آن به کانال ۲۸۸ هزار تومانی است.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که اخبار مثبت سیاسی و اقتصادی منتشر نشود، احتمال افت سنگین قیمتها بسیار ضعیف است و بازار میتواند همچنان مسیر رو به بالا را بپیماید.
قیمت خودروهای داخلی
در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۱۵ میلیون تومان گران شد و به سه میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان رسید. همچنین، دنا پلاس ۶ دنده نسبت به روز گذشته ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت و در بازار سه میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان قیمت خورد.
از سوی دیگر، بهای پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت و چهار میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان معامله میشود و قیمت تارا دندهای نسبت به روز گذشته ۱۰۰ میلیون تومان گران شد و در سطح سه میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان قرار گرفت.
در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر امروز ۵ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان رسید؛ در همین حال، ساینا S نیز نسبت به روز گذشته ۶ میلیون تومان گران شد و در بازار یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت خودروهای مونتاژی
در بخش خودروهای مونتاژی، فیدلیتی الیت هفتنفره امروز با افزایشی ۳۱۰ میلیون تومانی در بازار، به هشت میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت هایما S ۷ پرو نسبت به روز گذشته ۱۸۰ میلیون تومان گران شد و در سطح هفت میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان قرار گرفت.
در ادامه روند صعودی بازار، رسپکت نسبت به روز گذشته ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت و پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان معامله میشود، در این میان، قیمت جک J ۴ امروز سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان اعلام شد.
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