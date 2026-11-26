به گزارش تابناک، هواوی میت ۹۰ ایر با ضخامت ۶.۵۸ میلی‌متر یکی از باریک‌ترین گوشی‌های غیرتاشو سری میت محسوب می‌شود. ضخامت فریم میانی این گوشی به ۳.۷ میلی‌متر می‌رسد و بدنه ۲۰۸ گرمی آن کمی باریک‌تر از میت ۷۰ ایر با ضخامت ۶.۶ میلی‌متر است.

نمایشگر ۷ اینچی این گوشی وضوح ۱.۵K دارد و با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی حداکثر ۴۰۰۰ نیت و فناوری کاهش نور PWM با فرکانس ۲۱۶۰ هرتز همراه شده است. در پنل پشتی نیز ماژول دوربین دایره‌ای‌شکل روی بدنه‌ای با طراحی دو‌تکه قرار گرفته است.

نمایشگر بزرگ و تراشه قدرتمند در بدنه‌ای باریک

هواوی در میت ۹۰ ایر از تراشه Kirin ۹۰۲۰ استفاده کرده است. عملکرد پردازنده در بخش تک‌هسته‌ای ۹ درصد، چند‌هسته‌ای ۳۶ درصد و گرافیکی ۱۸ درصد نسبت به نسل قبلی بهبود پیدا کرده است. عملکرد بازی نیز ۳۰ درصد بهتر شده است

باتری ۶۵۰۰ میلی‌آمپرساعتی میت ۹۰ ایر امکان پخش ویدیو تا ۲۳ ساعت را فراهم می‌کند. این گوشی از شارژ سریع سیمی ۶۶ واتی نیز پشتیبانی می‌کند.

مجموعه دوربین‌های هواوی میت ۹۰ ایر از چهار بخش تشکیل شده است. دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با حسگر ۱/۱.۳ اینچی، دیافراگم f/۱.۸ و لرزش‌گیر اپتیکال تصویر در کنار دوربین فوق‌عریض ماکرو ۸ مگاپیکسلی با دیافراگم f/۲.۲ قرار گرفته است.

این گوشی همچنین به دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی سه برابری و لرزش‌گیر اپتیکال و حسگر تشخیص رنگ Red Maple با ۱.۵ میلیون کانال چندطیفی مجهز شده است. دوربین سلفی نیز وضوح ۱۰.۷ مگاپیکسلی دارد.

هواوی قابلیت‌های نرم‌افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی مانند پیشنهاد ژست عکاسی و دستیار کادربندی را به دوربین اضافه کرده است.

هواوی میت ۹۰ ایر در سه رنگ رزگلد، نقره‌ای و مشکی عرضه می‌شود. نسخه پایه این گوشی با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی ۴۹۹۹ یوان، معادل حدود ۷۵۰ دلار، قیمت دارد. نسخه مجهز به ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی نیز با قیمت ۵۹۹۹ یوان، معادل حدود ۹۰۱ دلار، فروخته می‌شود.