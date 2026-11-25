تیم فوتبال گل‌گهر با شکست مقابل الجزیره از صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ بازماند.



به گزارش تابناک، تیم‌های الجزیره امارات و گل‌گهر ایران در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه محمدبن زاید شهر ابوظبی به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه شکست یک بر صفر گل‌گهر خاتمه یافت. اندرسون تالیسکا در دقیقه ۴۰ گل الجزیره را به ثمر رساند.

شاگردان مهدی رحمتی که پیش از این دیدار از دو تساوی با الجزیره و آرکاداغ تنها ۲ امتیاز کسب کرده بودند برای اینکه همچنان امیدوار به صعود باشند نیاز مبرم داشتند که الجزیره را در خانه‌اش شکست دهند اما نوع بازی نماینده‌کشورمان به گونه‌ای نبود که به پیروزی و باقی ماندن امید برای صعود گل‌گهر خوشبین باشیم.

الجزیره هم با توجه به اینکه صعودش از قبل قطعی بود خیلی به آب و آتش نزد و به همان گلی که در نیمه اول به ثمر رسانده بود اکتفا کرد. گل‌گهر که اولین تجربه آسیایی خود را پشت سر می‌گذاشت، با کسب سومین شکست خود در پنجمین دیدارش خیلی زود از آسیا خداحافظی کرد.

حنا حطاب داور سوریه‌ای قضاوت این دیدار را برعهده داشت که موسی کولیبالی، دستانوگلو، رامادان از الجزیره و علیرضا علیزاده، محمدرضا بردبار و عرفان معصومی از گل‌گهر را با کارت زرد جریمه کرد.

نکته جالب توجه درباره داوری این دیدار این است که داور بازی در بین دو نیمه تغییر کرد و داور چهارم جای داور اصلی بازی را گرفت. گفته می‌شود ناظر بازی بین دو نیمه متوجه حال غیرعادی داور شد. سیدمهدی رحمتی سرمربی گل‌گهر در نیمه اول رو به نیمکت تیمش گفته بود «داور مست است».