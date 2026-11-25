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آتشسوزی هولناک و گسترده در مصر با ۲۱ کشته
بر اثر واژگونی یک دستگاه تانکر حامل مواد پتروشیمی در منطقه الوراق استان جیزه مصر آتشسوزی گستردهای در مرکز شهر به وقوع پیوست.
به گزارش تابناک، وزارت بهداشت مصر اعلام کرد در پی وقوع آتشسوزی بر اثر واژگونی یک دستگاه تانکر حامل مواد پتروشیمی در مناطق مرکزی الوراق استان جیزه مصر، دست کم ۲۱ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۵ تن دیگر مصدوم شدند.
منبع: رکنا
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