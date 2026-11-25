

۱. می‌دانید کدام حادثه بود که رهبر شهید انقلاب را هم به‌شدت ناراحت و هم به‌شدت نگران کرد؟!

چه حادثه‌ای بود که آقای شهید درباره آن فرمودند:

«گاهی اوقات مسائلی پیش می‌آید که باید از آن به خدا پناه برد.»

این برمی‌گردد به اختلافی در سال۹۰ که در صحن علنی بین مجلس و دولت پیش آمد و کار از نقد به‌اهانت کشیده شد.

آقا تعدادی از نمایندگان را خواستند و در دیداری محرمانه عتابشان کردند.

از آن دیدار محرمانه که بخش‌هایی از آن را نمایندگان بازگو کردند معلوم بود که

ناراحتی ایشان از اهانت به رئیس‌جمهور بود و نگرانی‌شان از سرنوشت مجلس و دلسردشدن مردم.

۲. یادمان هنوز نرفته آن واکنش تلخ درس‌آموز رهبر شهید انقلاب را به آن ماجرای تلخ پرتاب مُهر به سمت رییس وقت مجلس در قم و همچنین قطع کردن سخنان سید حسن خمینی در حرم مطهر امام را! یادمان نرفته که ایشان به مسئولین ذی‌ربط چه تذکری دادند؟!

ایشان فرمودند "بنده با این کارها هم مخالفم؛ این را من صریح بگویم. این کارهائی که در قم اتفاق افتاد، بنده با اینجور کارها مخالفم. آن کارهائی که در مرقد امام اتفاق افتاد، بنده با اینجور کارها مخالفم. بارها به مسئولین و کسانی که می‌توانند جلوی این چیزها را بگیرند، تذکر داده‌ام. آن کسانی که این کارها را میکنند، اگر واقعاً حزب‌اللّهی و مؤمنند، خب نکنند. می‌بینید که تشخیص ما این است که این کارها به ضرر کشور است."

۳. این رخداد اخیر مجلس که موجب عدم برگزاری صحن شد، دوبار قطع شدن سخنان رییس‌جمهور در جمع دانشجویی نه به سیره‌ی آقای شهید می‌خورد و نه بر پیام‌های رهبر عزیز منطبق است و نه با درک شرایط جنگی هم‌خوان است.

همه می‌دانیم که دشمن کمین کرده که با یک غفلت و یک برهم خوردن صحنه، ایران را به آشوب کشاند. و این با مسیر حزب‌اللهی‌گری و انقلابی بودن در تعارض است.

۴. خون آقا برای مسیر انقلاب بر زمین ریخته شد، خون دل خوردن که امروز چیزی در مقابلش نیست.

این رخدادها ولایت‌پذیری برای روزهای سخت است، وگرنه در خوشی‌ها همه اهل ولایت هستند.



