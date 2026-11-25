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نبض خبر
سلفی با بدل نتانیاهو در ایران در تشییع نیکخواه!
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سلفی گرفتن با بدل نتانیاهو در ایران در تشییع نیکخواه یکی از اتفاقات شگفت انگیزی بود که در مراسم تشییع پیکر غلامرضا نیکخواه ثبت شد.
نبض خبر
سلفی گرفتن با بدل نتانیاهو در ایران در تشییع نیکخواه یکی از اتفاقات شگفت انگیزی بود که در مراسم تشییع پیکر غلامرضا نیکخواه ثبت شد.
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