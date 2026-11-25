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آتش سوزی نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز
یک نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز پس از برخورد با مین دریایی دچار آتش سوزی شد.
به گزارش تابناک، ساعاتی قبل یک نفتکش متخلف در شرایطی که با غیرفعال کردن سامانههای شناسایی و ناوبری، هشدارهای دریافتی را نادیده گرفته و وارد محدوده ممنوعه در شرق تنگه هرمز شده بود، با مین دریایی برخورد کرد و دچار حریق و متوقف شد.
نیروی دریایی ارتش با هشدار نسبت به پیامدهای تردد غیرمجاز در محدودههای دریایی ممنوعه، رعایت دستورالعملهای ناوبری و توجه به اخطارهای ایمنی را برای تمامی شناورها ضروری دانست و مسئولیت هرگونه حادثه ناشی از تخطی از این ضوابط را متوجه عوامل هدایت و بهرهبرداران شناورها اعلام کرد.
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