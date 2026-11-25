به گزارش تابناک، ساعاتی قبل یکدر شرایطی که با غیرفعال کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری، هشدارهای دریافتی را نادیده گرفته و وارد محدوده ممنوعه در شرقشده بود، بابرخورد کرد و دچار حریق و متوقف شد.

نیروی دریایی ارتش با هشدار نسبت به پیامدهای تردد غیرمجاز در محدوده‌های دریایی ممنوعه، رعایت دستورالعمل‌های ناوبری و توجه به اخطارهای ایمنی را برای تمامی شناورها ضروری دانست و مسئولیت هرگونه حادثه ناشی از تخطی از این ضوابط را متوجه عوامل هدایت و بهره‌برداران شناورها اعلام کرد.