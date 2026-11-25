آکسیوس مدعی شد در صورت شکست مذاکرات تجاری واشنگتن و پکن، دولت آمریکا ممکن است تعرفه واردات کالاهای چینی را تا ۴۰ درصد افزایش دهد.

به گزارش تابناک؛ آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد: اگر مذاکرات با پکن به بن‌بست برسد، تعرفه‌ها بر روی چین ممکن است تا ۴۰ درصد افزایش یابد.