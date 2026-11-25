به گزارش تابناک، دولت بحرین با کارشکنی در نهایت ویزای علیرضا منصوریان را صادر نکرد تا تیم الزوراء شب گذشته در مسابقات جام باشگاه‌های حاشیه خلیج فارس مقابل الرفاع بدون مربی با نتیجه ۴ بر یک شکست بخورد.

کارشکنی دولت بحرین نه تنها در عدم صدور ویزا بلکه از کاروان تیم عراقی به بدترین شکل ممکن میزبانی کردند.

باشگاه الزوراء قبل از بازی با انتشار پستی به زبان فارسی در حمایت از مربی خود نوشت: اگر منصوریان غایب باشد حضورش همچنان باقی است.

این پست به زبان فارسی در حمایت از منصوریان دولت بحرین را به شدت عصبانی کرده تاجایی که باشگاه الرفاع بعد از پیروزی با انتشار پستی نوشت: در رقابتی که به اسم جام باشگاه‌های کشورهای عربی است تنها به زبان عربی صحبت می‌کنیم.

تیم بحرینی با انواع کارشکنی‌ها از عدم صدور ویزا برای کادرفنی، رفتارهای بد در فرودگاه، اقامت بد و عدم پخش زنده مسابقات باعث شد تا تیم عراقی از لحاظ روانی و فنی بهم بریزد و به پیروزی برسد.

منبع: فارس