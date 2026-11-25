به گزارش تابناک، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی، درباره سفر سرلشکر رحیم صفوی به روسیه گفت: من درباره جزئیات این سفر اطلاعی ندارم، اما هر سفری که انجام بگیرد، به نفع کشور است. حتما پیامی و پیغامی در کار است، ایشان مشاور رهبر انقلاب است و وقتی به روسیه سفر می‌کند، مباحثی را در سطحی مطرح می‌کند که به نفع کشور باشد. ولی من از جزئیات و محتوای سفر ایشان خبر ندارم چون در کمیسیون هم مطرح نشده است.

وی در واکنش به اینکه گمانه‌ای در سطح رسانه‌ها مطرح شده مبنی بر اینکه سردار رحیم صفوی برای خرید تسلیحات نظامی به روسیه سفر کرده، افزود: فکر نمی‌کنم سفر سرلشکر رحیم صفوی برای این هدف صورت گرفته، چرا که خرید تسلیحات را وزارت دفاع و ارتش انجام می‌دهند و معمولاً آن‌ها اقدام می‌کنند. به نظر می‌رسد این سفر در راستای تصمیم‌سازی است تا اجرایی. برای مثال بحث قرارداد اس‌ـ۴۰۰ که روس‌ها یک سال است آن را به تُرک‌ها داده‌اند، اما به ما نداده‌اند، طبیعتاً با شرایط جدید، نگاه روسیه و چین تغییر کرده است. آن‌ها فکر می‌کردند ایران در مقابل آمریکا در هفته‌های اول، ناکام می‌شود، از بین می‌رود و ساقط می‌شود.

بخشایش اردستانی همچنین تصریح کرد: اما دیدند که ایران مستحکم ایستاد و می‌تواند دوام بیاورد. طبیعتاً نگاه چین و روسیه تغییر کرد. وقتی نگاه آن‌ها عوض می‌شود، معنایش این است که تمایل پیدا می‌کنند با ایران همکاری کنند. این همکاری می‌تواند نظامی باشد یا در جهت هواپیماسازی، نیروی هوایی و پدافند صورت بگیرد. ایران بیشتر در حوزه پدافند و نیروی هوایی ضعف داشت که باید این ضعف جبران شود. نیروی هوایی و پدافند، دو مورد از نقیصه‌هایی بودند که در جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه شاهد آن بودیم در آن مقاطع معمولاً آسمان ما در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت؛ ولی اخیراً پدافند ما خوب عمل می‌کند. تا این لحظه، دو فروند اف‌ـ۵ و حتی اف‌ـ۳۵ کدهای اضطراری صادر کرده‌اند. معنایش این است که حتماً دچار مشکل شده‌اند؛ چون وقتی کد اضطراری صادر می‌کنند، حتماً مسئله‌ای برایشان به وجود آمده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی درباره اینکه گفته می‌شود همزمان با سفر سردار رحیم صفوی به روسیه، یکی از مقامات ارشد نظامی چین نیز به مسکو سفر کرده، اظهار کرد: من از این خبر اطلاع ندارم. در حال حاضر سیاست‌های ترامپ با شکست مواجه شده به این ترتیب که مردم آمریکا در واقع ایران را پیروز کردند و دموکرات‌ها را با تفاوت ۵۷ نماینده بیشتر از جمهوری‌خواهان پیروز کردند، معنایش این است که اولین کاری که دموکرات‌ها باید انجام دهند، این است که بودجه نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس را پایین بیاورند تا ترامپ نتواند به جنگ ادامه دهد و این به معنای پیروزی ایران است. البته احتمالاً یکی دو ماه آینده، این جنگ استمرار خواهد داشت اما با این وجود احتمالاً دموکرات‌ها بودجه نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس را کاهش می‌دهند تا ترامپ نتواند به جنگ ادامه دهد و این به معنای پیروزی ایران است.

دو روز قبل اوکراین یکی از کشتی‌های ما را زد

بخشایش اردستانی افزود: از آن زمان تاکنون، روسیه، چین، ایران و حتی کره شمالی در حال شکل دادن به یک اتحاد هستند. البته هرکدام از این کشورها مشکلاتی دارند؛ مثلاً کره شمالی با کره جنوبی مشکل دارد، چین با تایوان مشکل دارد، روسیه با اوکراین مشکل دارد و ایران هم با آمریکا مشکل دارد. البته متأسفانه ظاهراً دو روز قبل اوکراین یکی از کشتی‌های ما را زد، البته قبلاً هم زده بودند ولی ما عکس العملی نشان نداده بودیم ولی باید مقداری هم به اوکراینی‌ها واکنش نشان داد؛ چون آن‌ها در حوزه پهپادی دستی بر آتش دارند. من فکر می‌کنم نمایندگان ایران، چین و روسیه در جهت همکاری‌های نظامی، اطلاعاتی و فناوری دور هم جمع می‌شوند تا اتحادی را شکل دهند.

وی در پاسخ به اینکه اگر به اوکراین پاسخ بدهیم، جنگی چندجانبه علیه ما به راه می‌افتد؟ خاطرنشان کرد: خیر.معمولاً اوکراین با روسیه درگیر است و اروپایی‌ها به اوکراین کمک می‌کنند؛ ولی اوکراین بدش نمی‌آید که با ایران سرشاخ شود. به‌خاطر اینکه مسیر کالاهای اساسی که ما از طریق روسیه و گرجستان از دریای خزر وارد کنیم، تا حدی ناامن کند. اوکراین از این کار بدش نمی‌آید؛ ولی تا آنجا که امکان دارد، سعی می‌کنیم با اوکراین با تساهل و تسامح برخورد کنیم؛ چون اوکراین به‌اندازه کافی با روسیه درگیر است.

بخشایش اردستانی در پایان یادآور شد: اما اوکراین برای اینکه از کشورهای عربی پولی به دست بیاورد، معمولاً می‌گوید چون روس‌ها در جنگ ما از پهپادهای ایرانی استفاده می‌کردند و ناتو به‌اندازه کافی به ما کمک کرده و ما هم یاد گرفته‌ایم چگونه دفاع کنیم، می‌توانیم به کشورهای حاشیه خلیج فارس، هم کمک کنیم. به این صورت می‌خواهند قراردادهای پهپادی با آن‌ها ببندند و از این طریق پولی به دست بیاورند. از این بابت است که شاید یکی دو کشتی ما را تاکنون زده‌اند و ما هم سکوت کرده‌ایم و از این مسأله عبور کرده‌ایم. چون ما به‌اندازه کافی خودمان اقدام می‌کنیم. هر روز که می‌گذرد، می‌بینید که در تنگه هرمز کشتی‌های متخلف را می‌زنیم. پاشنه آشیل آمریکا هم همین کشتی‌های نفتی است؛ چون این کشتی‌های نفتی که آن‌ها را اذیت می‌کنند، داغونشان می‌کند؛ چون نفت به جانشان بسته است.

منبع: جماران