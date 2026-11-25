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قنل دستکم ۱۲۵ زن در آلمان طی سال ۲۰۲۶
یورونیوز در تازه ترین پستی که منتشر کرد نوشت: در سال ۲۰۲۶ دستکم ۱۲۵ زن در آلمان کشته شدند.
به گزارش تابناک، یورونیوز در پستی از کشته شدن دستکم ۱۲۵ زن در آلمان طی سال ۲۰۲۶ خبر داد و نوشت: آنها توسط مردانی کشته شدند که با آنها در رابطهای بودند یا بودهاند که قرار بود عشق در آن نقش داشته باشد، اما در نهایت به شکل مردسالارانهای از خشونت جنسیتی تبدیل شد.
دستکم ۱۲۶ زن دیگر در سال ۲۰۲۵ از یک تلاش برای قتل زن جان سالم به در بردند.
اداره فدرال پلیس جنایی آلمان گزارش داد که ۲۰۹ زن در سال ۲۰۲۵ در نتیجه خشونت خانگی جان باختهاند که ۱۳۰ نفر از آنها توسط شریک فعلی یا سابق خود کشته شدهاند.
در مجموع ۲۹۲ نفر در نتیجه خشونت خانگی جان باختهاند.
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