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هشدار نخست وزیر عراق به نمایندگان اقلیم کردستان
منابع العربیه گزارش دادند که نخست وزیر عراق به نمایندگان اقلیم کردستان عراق در دولت ابلاغ کرد که به دنبال اقدام نظامی نیست و به دنبال گسترش حاکمیت و اعمال اقتدار دولت بر گذرگاههای مرزی است.
به گزارش تابناک به نقل از العربیه، منابع العربیه گزارش دادند که علی الزیدی نخست وزیر عراق تاکید کرد که از تصمیمات خود درباره اقلیم کردستان عراق عقبنشینی نخواهد کرد.
بنا بر این گزارش، این منابع افزودند که الزیدی به نمایندگان اقلیم کردستان عراق در دولت ابلاغ کرد که به دنبال اقدام نظامی نیست.
به گفته این منابع، الزیدی به آنها گفت که در پی گسترش حاکمیت و اعمال اقتدار دولت بر گذرگاههای مرزی است.
این منابع افزودند که نخست وزیر عراق برای موافقت با سهم اقلیم کردستان از بودجه، اجرای اقدامات خود درباره اقلیم کردستان را شرط قرار داده است.
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