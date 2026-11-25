رئیس جمهور ترکیه و فرمانده کل ارتش ملی لیبی در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولیرئیس جمهور ترکیه،و هیئت همراهش را به حضور پذیرفت.

این دیدار در کاخ ریاست جمهوری ترکیه و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

در این دیدار، هاکان فیدان وزیر امور خارجه، یاشار گولر وزیر دفاع ملی، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی، سلجوق بایراکتاراوغلو رئیس ستاد کل ارتش، برهان الدین دوران رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری و عاکف چاغاتای کلیچ مشاور رئیس جمهور ترکیه در امور سیاست خارجی و امنیت نیز حضور داشتند.