وام نقدی بلو با توجه به امتیاز اعتباری کاربران، میانگین مانده موجودی حساب و تعداد اقساط به‌موقع پرداخت‌شده، به‌تازگی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان به کاربران واجد شرایط ارائه می‌شود.

وام نقدی بلو در دو روش «با ضامن» و «بدون ضامن» در دسترس کاربران قرار دارد و افرادی که امتیاز اعتباری آن‌ها در بانک مرکزی از A1 تا C2 باشد، می‌توانند برای دریافت این وام اقدام کنند. مبلغ نهایی وام هر کاربر بر اساس سه عامل اصلی، یعنی میانگین مانده موجودی حساب در سه ماه اخیر، تعداد اقساط به‌موقع پرداخت‌شده برای وام‌های قبلی بلو و امتیاز اعتباری او تعیین می‌شود. به همین ترتیب، سقف وام با افزایش تعداد اقساط به‌موقع و بهبود شرایط اعتباری کاربران، می‌تواند افزایش پیدا کند.

کاربرانی که تاکنون از بلو وام نقدی نگرفته‌اند یا کمتر از سه قسط به‌موقع پرداخت کرده‌اند، با امتیاز اعتباری A1 تا B2 می‌توانند با توجه به میانگین مانده موجودی حساب خود تا ۱۰۰ میلیون تومان با ضامن و تا ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن وام دریافت کنند. برای کاربران با امتیاز اعتباری B3 تا C2، سقف وام در این مرحله به ۵۰ میلیون تومان با ضامن و ۱۰ میلیون تومان بدون ضامن می‌رسد. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید.

افزایش سقف وام با پرداخت به‌موقع اقساط

با افزایش تعداد اقساط به‌موقع پرداخت‌شده، سقف وام نقدی نیز افزایش پیدا می‌کند. کاربرانی که چهار تا ۱۲ قسط وام نقدی را به‌موقع پرداخت کرده‌اند و امتیاز اعتباری آن‌ها از A1 تا B2 است، می‌توانند تا ۲۰۰ میلیون تومان با ضامن و تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند. در همین شرایط، کاربران با امتیاز اعتباری B3 تا C2 امکان دریافت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با ضامن را دارند و وام بدون ضامن برای این گروه فعال نیست.

در مرحله بعد، کاربرانی که بیش از ۱۲ قسط را به‌موقع پرداخت کرده‌اند، با امتیاز اعتباری A1 تا B2 می‌توانند تا ۴۰۰ میلیون تومان با ضامن و تا ۲۰۰ میلیون تومان بدون ضامن وام نقدی دریافت کنند. برای کاربران با امتیاز اعتباری B3 تا C2 نیز سقف وام با ضامن به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد. البته تمامی مبالغ اعلام‌شده سقف وام هستند و مبلغ نهایی هر کاربر با توجه به میانگین مانده موجودی حساب او در سه ماه اخیر مشخص می‌شود.

شرایط بازپرداخت و هزینه‌های وام نقدی

نرخ سود وام نقدی بلو ۲۰ درصد است و کاربران می‌توانند در صورت انتخاب دوره بازپرداخت یک‌ماهه، وام خود را بدون پرداخت سود، تسویه کنند. این وام شامل کارمزد و هزینه تمبر مالیاتی نیز می‌شود که هنگام واریز مبلغ وام، به‌صورت جداگانه از حساب کاربر کسر خواهد شد. جزئیات این هزینه‌ها پیش از ثبت درخواست، در جدول هزینه‌های وام قابل مشاهده است.

کمترین مبلغ وام نقدی بلو سه میلیون تومان و بیشترین مبلغ آن ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین اگر هر دو گزینه وام با ضامن و بدون ضامن برای کاربر فعال باشد، امکان انتخاب و دریافت تنها یکی از آن‌ها وجود دارد.

چطور مبلغ وام نقدی را افزایش دهیم؟

پرداخت اقساط در تاریخ سررسید یا حداکثر ۲۹ روز پیش از آن، در محاسبه تعداد اقساط به‌موقع در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، دریافت وام و بازپرداخت منظم آن می‌تواند به افزایش تعداد اقساط به‌موقع و در نتیجه، افزایش سقف وام‌های بعدی کمک کند. افزایش میانگین مانده موجودی حساب در سه ماه اخیر نیز از دیگر عوامل موثر بر مبلغ وام است.

امتیاز اعتباری کاربران در زمان فعال شدن وام بررسی می‌شود و ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف تغییر کند. کاربران برای مشاهده امتیاز اعتباری خود می‌توانند به سایت اعتباریتو بانک مرکزی مراجعه کنند.



