سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم گفت: پیشنهاد ما این است که حقوق حداقل‌بگیران، از جمله کارگران، بازنشستگان، معلمان و نیروهای مسلح، در سال آینده بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد و برای سایر حقوق‌بگیران نیز افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس در نظر گرفته شود.



به گزارش تابناک، مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به ضرورت اولویت‌بخشی به معیشت مردم بیان کرد: امروز اولویت اصلی مردم معیشت و جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست. کنترل تورم و جلوگیری از رشد قیمت‌ها از جمله اقداماتی است که دولت باید در بلندمدت دنبال کند، اما در کوتاه‌مدت باید به موضوع حقوق و دستمزد توجه جدی داشته باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه اقشار ضعیف و متوسط جامعه بیش از سایر گروه‌ها به حمایت معیشتی نیاز دارند اظهار کرد: نیروهای مسلح شجاع کشور با وجود دریافت حقوق‌های پایین، در عرصه دفاع از کشور افتخارآفرینی کرده‌اند. معلمان، بازنشستگان، کارگران و کارمندان نیز امروز با مشکلات معیشتی مواجه هستند و باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق و دستمزد، شرایط زندگی این اقشار مورد توجه قرار گیرد.

افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت افزایش حقوق متناسب با تورم تصریح کرد: قرار بود در ماه‌های گذشته با هدف حمایت از معیشت مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط، افزایش حقوقی اعمال شود، اما اکنون که دولت در حال آماده‌سازی لایحه بودجه سال آینده برای ارائه به مجلس است، باید توجه داشته باشیم که معیشت مردم اولویت نخست باشد.

یوسفی ادامه داد: وقتی نرخ تورم بر اساس برخی آمارهای رسمی بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام می‌شود و در مقابل، صحبت از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق است، معنای آن این است که قدرت خرید کارگران، کارمندان، بازنشستگان و نیروهای مسلح در سال آینده نیز کاهش پیدا می‌کند و حتی با افزایش حقوق، عملاً قدرت خرید آنها حدود ۳۰ درصد کمتر خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم باشد، گفت: پیشنهاد ما این است که حقوق بازنشستگان، معلمان، نیروهای مسلح و کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.

پیشنهاد افزایش بیش از ۵۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران

نماینده مردم اهواز در مجلس با تشریح پیشنهاد خود برای افزایش حقوق سال آینده بیان کرد: حداقل برای حمایت از معیشت حداقل‌بگیران، از جمله نیروهای مسلح، معلمان، بازنشستگان و کارگران که حقوق پایینی دریافت می‌کنند، باید افزایش بیش از ۵۰ درصدی در نظر گرفته شود.

یوسفی افزود: برای سایر حقوق‌بگیران نیز باید افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس اعمال شود. ما سال گذشته پیشنهاد افزایش پلکانی معکوس در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد را مطرح کردیم و اکنون پیشنهاد ما این است که برای سال آینده، افزایش حقوق در بازه‌های ۳۰، ۳۵، ۵۰ تا ۵۵ درصدی متناسب با سطح دریافتی افراد تعیین شود.

وی در ادامه تأکید کرد: این رویکرد به معنای حمایت بیشتر از اقشار ضعیف و متوسط جامعه است و می‌تواند بخشی از فشارهای معیشتی واردشده به خانوارها را جبران کند.

معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران افزایش یابد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و اصناف اظهار کرد: اگر حقوق و دستمزد به‌گونه‌ای تعیین نشود که مردم بتوانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند، کسب‌وکارهایی هم که ایجاد شده‌اند با رکود مواجه خواهند شد؛ بنابراین حمایت از معیشت مردم به‌طور مستقیم با رونق تولید و اشتغال ارتباط دارد.

یوسفی با اشاره به موضوع معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران گفت: همان‌طور که سال گذشته در مجلس پیشنهاد دادیم و در بودجه نیز مصوب شد و دولت آن را اجرا کرد، سقف معافیت مالیاتی در پله نخست ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. پیشنهاد ما این است که امسال این رقم افزایش یابد و به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان برسد و در پله بعدی نیز برای درآمدهای تا حدود ۸۰ میلیون تومان، نرخ مالیات ۱۰ درصدی اعمال شود.

وی ادامه داد: این موضوع باید برای بیش از پنج میلیون نفر از فعالان صنفی و صاحبان مشاغل کوچک نیز در نظر گرفته شود؛ افرادی که بار تولید، اشتغال و تأمین خدمات مورد نیاز مردم را بر دوش دارند.

حمایت مالیاتی از اصناف و مشاغل خرد

این نماینده مجلس با طرح این پرسش که چه تفاوتی میان یک کارمند و فردی که با سرمایه خود یک مغازه یا کسب‌وکار کوچک راه‌اندازی کرده وجود دارد، گفت: فردی که به‌جای دست روی دست گذاشتن، کسب‌وکاری راه‌اندازی کرده و هم‌زمان به تولید، ارائه خدمات و ایجاد اشتغال کمک می‌کند، باید از حمایت‌های مالیاتی برخوردار شود.

یوسفی تأکید کرد: باید معافیت‌های مالیاتی را برای اصناف و مشاغل خرد نیز در نظر بگیریم تا از این طریق به حمایت از خانوارها، اقشار ضعیف و متوسط و تولیدکنندگان واقعی کمک شود.

جبران درآمدهای مالیاتی از محل مقابله با فرار مالیاتی و سوداگری

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای مالیاتی اظهار کرد: منابعی که از محل افزایش معافیت‌های مالیاتی و حمایت از حقوق‌بگیران و اصناف کاهش پیدا می‌کند، باید از طریق مقابله با فرار مالیاتی و اجرای مالیات بر سوداگری جبران شود.

وی افزود: افرادی که با هدف سوداگری اقدام به خرید تعداد زیادی سکه و خودرو یا ورود به بازار ارز می‌کنند و با فعالیت‌های خود بازارها را برهم می‌زنند، باید مشمول نظام مالیاتی هدفمند شوند.

یوسفی با بیان اینکه سیاست‌های مالیاتی مناسبی در سال‌های اخیر شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده نیز باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که به‌جای دریافت مالیات از کارمندان، کارگران، اصناف خرد و بازاریان، به سراغ مقابله با فرار مالیاتی برویم؛ چراکه این رویکرد به عدالت مالیاتی نزدیک‌تر است و می‌تواند زمینه حمایت مؤثرتر از معیشت مردم و تولیدکنندگان واقعی را فراهم کند.

منبع: ایسنا

