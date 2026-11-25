گروه استان‌ها - نماینده مردم استان خراسان‌شمالی در مجلس با انتقاد از پایین بودن حقوق نیروهای مسلح، بازنشستگان و کارکنان دولت، خواستار افزایش متناسب دریافتی‌ها با نرخ تورم، پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران و تأمین به‌موقع یارانه کود کشاورزی شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، «محمدمهدی شهریاری» نماینده حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با رسانه‌های استان، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش حقوق متناسب با تورم، تسویه مطالبات کشاورزان و تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.

وی با اشاره به پایین بودن میانگین حقوق نیروهای مسلح از جمله ارتش، سپاه و فرماندهی انتظامی، به‌ویژه بازنشستگان این مجموعه‌ها، افزود: با توجه به افزایش نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور، ضروری است برای اصلاح ضرایب حقوقی این نیروها اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری نسبت به همراهی دولت، مجلس و سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: انتظار می‌رود در ماه‌های پایانی سال بخشی از فاصله میان حقوق و مزایای این نیروها با نرخ تورم و متناسب با نوع فعالیت و مسئولیت‌های سازمانی آنان جبران شود.

شهریاری همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور در شرایط جنگی گفت: دولت با وجود محدودیت‌های اعتباری و کاهش درآمدها، اقدامات قابل توجهی برای تقویت بنیه دفاعی انجام داده است، اما شرایط موجود ایجاب می‌کند اعتبارات متناسب با نیازهای کشور نیز در این حوزه تخصیص یابد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت معیشتی کارکنان دولت خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات، ضروری است حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز متناسب با رشد نرخ تورم مورد بازنگری و افزایش قرار گیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به قول رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری این موضوع در آینده نزدیک، ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط درآمدی دولت، حمایت‌های معیشتی از کارکنان افزایش یابد.

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کسر برخی مبالغ از مطالبات گندم‌کاران تحت عناوینی مانند حق بیمه محصول، خطاب به پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار پرداخت کامل بهای گندم خریداری‌شده مطابق فاکتورهای صادرشده شد.

وی تأکید کرد: حتی در صورت محدودیت منابع مالی دولت، مطالبات کشاورزان باید به‌طور کامل پرداخت شود و مبالغ کسرشده نیز به آنان بازگردانده شود؛ چراکه حفظ اعتماد تولیدکنندگان و ایجاد انگیزه برای تداوم کشت، از الزامات حمایت از بخش کشاورزی است.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس همچنین بر ضرورت پرداخت یارانه کود کشاورزی در ابتدای فصل کشت تأکید کرد و گفت: افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های کشاورزی فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است و تأمین به‌موقع یارانه کود می‌تواند بخشی از مشکلات و هزینه‌های کشاورزان را کاهش دهد.