گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی خراسان‌شمالی از کشف ۱۶ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در دو محل اطراف بجنورد و دستگیری ۲ متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، سردار «علی ندرخانی» فرمانده انتظامی خراسان شمالی، در گفت‌وگو با رسانه‌های استان، گفت: در پی رصد فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه استخراج ارز دیجیتال، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی، دو محل مشکوک به نگهداری دستگاه‌های ماینر را در اطراف شهرستان بجنورد شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این محل‌ها، ابتدا ۲ دستگاه ماینر به ارزش ۲ میلیارد ریال را از یک واحد مسکونی و سپس ۱۴ دستگاه دیگر به ارزش ۸ میلیارد ریال را از یک باغ کشف کردند که ارزش مجموع دستگاه‌های ضبط‌شده به ۱۰ میلیارد ریال می‌رسد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به شیوه پنهان‌سازی تجهیزات در محل باغ تصریح کرد: متخلفان با حفر کوه، مخفیگاهی ماهرانه برای نگهداری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال ایجاد کرده بودند تا فعالیت خود را از دید مأموران پنهان کنند.

سردار ندرخانی خاطرنشان کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

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