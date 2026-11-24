گروه استان‌ها - استاندار خراسان‌شمالی از پیگیری و اختصاص بسته حمایتی ۲۰۰ میلیون تومانی برای هر یک از متقاضیان پروژه ۱۱۲۰ واحدی برکت بجنورد خبر داد و گفت: این حمایت شامل ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی، «بهمن نوری» استاندار خراسان‌شمالی، در این رابطه اظهار کرد: با هدف رفع مشکلات مالی پروژه ۱۱۲۰ واحدی ولیعصر(عج) و تسریع در روند تکمیل واحدها، موضوع حمایت از متقاضیان را در سطح ملی دنبال کردیم.

وی افزود: در دو جلسه با سیدپرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ، موضوع اختصاص حمایت مالی ۲۰۰ میلیون تومانی به هر متقاضی مورد پیگیری قرار گرفت که ۱۰۰ میلیون تومان آن به‌صورت کمک بلاعوض و ۱۰۰ میلیون تومان نیز در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد پیش‌بینی شده است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به فشارهای مالی واردشده به متقاضیان مسکن بیان کرد: هدف از این حمایت، کاهش بخشی از هزینه‌های خانوارها و فراهم کردن شرایط لازم برای تکمیل و تحویل هرچه سریع‌تر واحدهای مسکونی است.

رامین الماسی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک خراسان شمالی اظهار کرد: بخش کمک بلاعوض این حمایت به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در حساب متقاضیان قرار گرفته و این مرحله از حمایت مالی عملیاتی شده است.

وی افزود: تأمین این منابع حاصل پیگیری‌های مدیریت ارشد استان و رایزنی با مسئولان ملی برای گره‌گشایی از مشکلات مالی پروژه بوده و می‌تواند بخشی از بار هزینه‌ای متقاضیان را کاهش دهد.

پروژه ۱۱۲۰ واحدی برکت بجنورد که عملیات اجرایی آن از تیرماه سال ۱۴۰۱ در شهرک فرهنگیان آغاز شده، پس از گذشت بیش از چهار سال همچنان یکی از طرح‌های مهم مسکن در مرکز خراسان شمالی به شمار می‌رود؛ پروژه‌ای که با وجود اقدامات انجام‌شده برای تأمین منابع مالی، هنوز به مرحله تحویل نرسیده است.

این طرح در زمینی به مساحت حدود ۸.۸ هکتار احداث می‌شود و براساس آخرین آمار اعلام‌شده در شهریورماه امسال، حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. مشکلات تأمین مالی، افزایش هزینه‌های ساخت و کندی عملیات اجرایی از جمله موانعی بوده که روند اجرای آن را با چالش مواجه کرده است.

در سال‌های گذشته نیز برای تسریع در تکمیل این پروژه، اقداماتی از جمله اختصاص یک‌هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه از محل صندوق ملی مسکن، افزایش سقف تسهیلات بانکی به ۶۵۰ میلیون تومان و پیگیری حمایت‌های ستاد اجرایی فرمان امام(ره) انجام شده است.

اکنون بسته حمایتی جدید ۲۰۰ میلیون تومانی می‌تواند بخشی از مشکلات مالی متقاضیان را کاهش دهد؛ با این حال، پس از سال‌ها انتظار، مطالبه اصلی خانوارهای ثبت‌نام‌کننده، تعیین تکلیف نهایی پروژه و اعلام زمان دقیق تحویل واحدهاست.

انتظار می‌رود در کنار تأمین منابع مالی، برنامه زمان‌بندی روشنی برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده از جمله تأسیسات، آسانسورها، محوطه‌سازی و زیرساخت‌های خدماتی اعلام شود تا متقاضیانی که از سال ۱۴۰۱ چشم‌انتظار خانه‌دار شدن هستند، سرانجام به پایان این انتظار برسند.