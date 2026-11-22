گروه استان‌ها - مدیرکل هواشناسی استان خراسان‌شمالی از ورود موج کوتاه ناپایداری به استان خبر داد و گفت: از ظهر دوشنبه در برخی مناطق شمالی و ارتفاعات استان بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، «نوربخش داداشی» مدیرکل هواشناسی استان خراسان‌شمالی، در این رابطه اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، امروز یکشنبه جو نسبتاً پایداری در خراسان شمالی حاکم خواهد بود و در مناطق شمالی افزایش وزش باد و از ساعات بعدازظهر افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز دوشنبه با عبور موج کوتاه ناپایداری، در ارتفاعات پدیده مه و در نیمه جنوبی استان افزایش وزش باد رخ می‌دهد و از حوالی ظهر تا بعدازظهر نیز بخش‌هایی از نیمه شمالی استان شاهد بارش باران خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان خراسان‌شمالی با اشاره به مناطق تحت تأثیر این سامانه تصریح کرد: بارش‌ها بیشتر در برخی نقاط شهرستان‌های رازوجرگلان، مانه و سملقان و مناطق شمالی شهرستان‌های گرمه و جاجرم پیش‌بینی می‌شود و احتمال بارش در ارتفاعات مرکزی و جنوب شرق استان نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه در ساعات ابتدایی صبح مه رقیق و به‌تدریج آسمانی صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود. همچنین چهارشنبه در مناطق سردسیر غبار صبحگاهی و در ساعات شب افزایش ابر و مه رقیق رخ خواهد داد.

داداشی خاطرنشان کرد: در اوایل وقت پنج‌شنبه نیز احتمال بارش پراکنده باران در دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی و شمال شرق خراسان شمالی وجود دارد.

وی درباره تغییرات دمایی استان یادآور شد: دمای هوا روز یکشنبه افزایش می‌یابد و دوشنبه با کاهش نسبی همراه خواهد بود، اما در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه روند افزایشی دما پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان با اشاره به وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته اظهار کرد: اسماعیل‌آباد با ثبت کمینه دمای صفر درجه سانتی‌گراد سردترین و یکه‌صعود با بیشینه دمای ۲۰ درجه گرم‌ترین نقاط استان بودند. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۶ و ۱۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شد. در میان مراکز شهرستان‌ها نیز شیروان با یک درجه سردترین و پیش‌قلعه با ۲۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین منطقه گزارش شدند.