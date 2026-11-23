گروه استان‌ها - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از پیش‌بینی افزایش تولید عسل استان به ۲ هزار و ۳۰۰ تن تا پایان سال خبر داد و گفت: خراسان شمالی با برخورداری از ۱۶۶ هزار و ۴۶۰ کلونی زنبورعسل، رتبه یازدهم کشور را در تعداد کلونی‌ها دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، «مهدی شکاری» معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، در گفت‌وگو با رسانه‌های استان، گفت: بر اساس آخرین آمار، یک‌هزار و ۷۹۶ زنبوردار در استان فعالیت دارند که مجموعاً ۱۶۶ هزار و ۴۶۰ کلونی زنبورعسل را مدیریت می‌کنند و این فعالیت برای همین تعداد خانوار اشتغال ایجاد کرده است.

وی افزود: میزان تولید عسل خراسان شمالی در حال حاضر یک‌هزار و ۲۴۸ تن است و علاوه بر آن، سالانه بیش از ۲۶ کیلوگرم موم و ۲۱۱ کیلوگرم ژل رویال نیز در زنبورستان‌های استان تولید می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به چشم‌انداز تولید عسل در استان تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت عسل تا پایان سال به ۲ هزار و ۳۰۰ تن برسد؛ این در حالی است که تولید عسل استان در سال گذشته یک‌هزار و ۲۰۰ تن بوده است.

شکاری با اشاره به جایگاه خراسان شمالی در صنعت زنبورداری کشور گفت: استان در تعداد زنبورستان‌ها رتبه نوزدهم، در تعداد کلونی‌های زنبورعسل رتبه یازدهم و در میزان تولید عسل رتبه چهاردهم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی یکی از مشکلات مهم زنبورداران را تأمین ملکه‌های سالم و باکیفیت دانست و اظهار کرد: در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از ملکه‌های مورد استفاده در زنبورستان‌های استان از طریق واردات غیررسمی و قاچاق تأمین می‌شد که ورود ملکه‌های غیراستاندارد و فاقد شناسنامه، زمینه انتقال بیماری‌ها و آفات به کلونی‌ها را فراهم می‌کرد.

این مقام مسئول با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع این مشکل خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، چهار واحد تولید ملکه زنبورعسل در خراسان شمالی راه‌اندازی شده است که علاوه بر تأمین نیاز زنبورداران استان، ظرفیت پاسخگویی به بخشی از نیاز سایر استان‌ها را نیز دارند.

شکاری ادامه داد: ورود ملکه‌های بی‌نام‌ونشان و فاقد کیفیت در سال‌های گذشته، از عوامل گسترش آفات و بیماری‌ها در زنبورستان‌ها بوده و در برخی موارد زمینه ورود کنه واروا را فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که تعدد بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی، مدیریت کلونی‌ها را برای زنبورداران دشوار کرده بود.

وی با تشریح مشکلات ناشی از تکثیر غیراصولی ملکه‌ها بیان کرد: در برخی زنبورستان‌ها ملکه‌هایی با منشأ و نژادهای متفاوت مورد استفاده قرار می‌گرفتند و به دلیل نبود شناسنامه ژنتیکی و کنترل فرآیند جفت‌گیری، مشخص نبود نسل حاصل از این ملکه‌ها چه ویژگی‌هایی خواهد داشت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تأکید کرد: توسعه واحدهای تخصصی تولید ملکه و استفاده از ملکه‌های سالم، اصلاح‌شده و دارای شناسنامه می‌تواند ضمن کاهش ورود آفات و بیماری‌ها، به بهبود کیفیت کلونی‌ها و افزایش بهره‌وری تولید عسل در استان کمک کند.