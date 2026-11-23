گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی شیروان از وقوع قتل مردی ۵۸ ساله در یکی از منازل این شهر خبر داد و گفت: در پی این حادثه که با ضربات چاقو رخ داد، دختر خانواده نیز مجروح شد و همسر مقتول به عنوان مظنون اصلی دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، سرهنگ «سیدسعید عزیزی» فرمانده انتظامی شیروان، در گفت‌وگو با رسانه‌های استان، گفت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر وقوع قتل در یکی از منازل شهر شیروان، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حادثه حضور یافتند و بررسی‌های اولیه را آغاز کردند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد مردی حدوداً ۵۸ ساله بر اثر اصابت ضربات چاقو جان خود را از دست داده و دختر خانواده نیز از ناحیه دست و پا مجروح شده است که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت.

فرمانده انتظامی شیروان با اشاره به اقدامات پلیسی برای شناسایی عامل این حادثه گفت: مأموران با انجام تحقیقات میدانی، بررسی مستندات و اقدامات تخصصی، همسر مقتول را به عنوان مظنون اصلی شناسایی و دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهم در جریان تحقیقات اولیه، اختلافات خانوادگی و مشکلات اقتصادی را از جمله انگیزه‌های وقوع این حادثه عنوان کرده، خاطرنشان کرد: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد مختلف حادثه و مشخص شدن جزئیات آن همچنان ادامه دارد.

سرهنگ عزیزی، در پایان از شهروندان خواست در مواجهه با اختلافات خانوادگی و مشکلات اقتصادی، از طریق گفت‌وگو، مراجعه به مشاوران و پیگیری قانونی برای حل مسائل اقدام کنند تا از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.