گروه استان‌ها - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی از پوشش حدود ۹۰ درصدی فیبر نوری در شهر بجنورد خبر داد و گفت: ضریب نفوذ اینترنت در استان با ثبت رقم ۱۶۲.۱۴ درصد، بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته و خراسان شمالی در این شاخص رتبه هشتم را دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، «محمد نوری مطلق» مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی، در گفت‌وگو با رسانه‌های استان، گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش شبکه فیبر نوری در شهرهای استان با هدف ارتقای کیفیت خدمات اینترنتی و افزایش پایداری ارتباطات در حال اجراست و تاکنون پوشش این فناوری در بجنورد به حدود ۹۰ درصد رسیده است.

وی افزود: اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها در بجنورد بر عهده شرکت شاتل است و در ۲۴ شهر دیگر استان نیز شرکت مخابرات ایران مسئولیت اجرای این طرح را بر عهده دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت فیبر نوری در معابر به معنای اتصال کامل همه مشترکان نیست، تصریح کرد: در برخی مناطق عملیات اجرایی شبکه انجام شده، اما برای بهره‌مندی مشترکان از این فناوری، لازم است اتصال نهایی تا محل سکونت یا فعالیت آن‌ها نیز برقرار شود.

نوری مطلق با اشاره به مزایای توسعه فیبر نوری خاطرنشان کرد: این فناوری علاوه بر افزایش سرعت و کیفیت اینترنت، وابستگی شبکه‌های ارتباطی به کابل‌های مسی را کاهش می‌دهد و زمینه رفع بخشی از مشکلات ناشی از سرقت تجهیزات مخابراتی و قطعی‌های مکرر ارتباطات را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از سرقت کابل‌های مسی اظهار کرد: بازسازی مکرر این تجهیزات به‌تنهایی نمی‌تواند مانع تکرار سرقت‌ها و اختلال در خدمات ارتباطی شود؛ از این رو جایگزینی فناوری‌های نوین و توسعه شبکه فیبر نوری باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی، جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری را یکی از راهکارهای اساسی برای حفاظت از زیرساخت‌های ارتباطی دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم در صیانت از تجهیزات مخابراتی تأکید کرد.

نوری مطلق در ادامه با اشاره به وضعیت شاخص‌های ارتباطی استان گفت: ضریب نفوذ اینترنت با احتساب پهن‌باند ثابت و سیار در خراسان شمالی به ۱۶۲.۱۴ درصد رسیده است که این رقم از میانگین کشوری با ۱۵۸.۸۳ درصد بالاتر بوده و استان را در جایگاه هشتم کشور قرار داده است.

وی همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه در خراسان شمالی را ۲۱۱.۷ درصد اعلام کرد و افزود: این شاخص نیز بالاتر از میانگین کشوری است که نشان‌دهنده وضعیت مناسب استان در توسعه دسترسی به خدمات ارتباطی و ارتباطات سیار است.