گروه استان‌ها - در پی حمله دو فرد شرور با سلاح سرد به نیروهای انتظامی در چهارراه آزادشهر مشهد، سه نفر از کارکنان پلیس به‌صورت سطحی مجروح شدند. فرمانده انتظامی مشهد همچنین اعلام کرد که یکی از مهاجمان به پلیس پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌رضوی ، شامگاه یکشنبه، دو فرد شرور با چاقو به نیروهای پلیس مستقر در چهارراه آزادشهر مشهد حمله کردند که در جریان این حادثه سه نفر از کارکنان انتظامی به‌صورت سطحی مجروح شدند.

بر اساس این گزارش، با اقدام سریع و به‌موقع مأموران انتظامی، هر دو متهم با شلیک گلوله زمین‌گیر و دستگیر شدند.

در این زمینه، فرمانده انتظامی مشهد اعلام کرد که ۲ شروری که با سلاح سرد به ماموران حمله کرده بودند، با گلوله زمین‌گیر شدند.

یکی از مهاجمان به پلیس در بیمارستان جان باخت

سرهنگ حسینعلی‌زاده، فرمانده انتظامی مشهد همچنین اعلام کرد که یکی از مهاجمان به پلیس پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

وی ادامه داد: ضمن اینکه هیچکدام از شهروندان در جریان تیراندازی پلیس به اشرار مجروح نشده اند. سه مامور پلیس مجروح شده در بیمارستان بستری شده‌اند.