گروه استان‌ها - طرح توسعه شبکه توزیع آب شرب در روستاهای چوکانلو و باش‌محله اجرا شد. این پروژه‌ها با مشارکت مردم و حمایت یک خیر نیک‌اندیش و با اعتباری بیش از ۶ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، طرح توسعه شبکه توزیع آب شرب در روستاهای چوکانلو و باش‌محله از توابع بخش مرکزی فاروج با مشارکت اهالی و حمایت حاج اکبر ابراهیمی، خیر نیک‌اندیش حوزه آبرسانی کشور اجرا شد.

در جریان اجرای این پروژه، ۱۸۰ متر حفاری و لوله‌گذاری در روستای چوکانلو و ۶۰ متر نیز در روستای باش‌محله انجام شد تا امکان دسترسی ساکنان مناطق هدف به آب شرب فراهم شود.

برای توسعه شبکه آبرسانی در این دو روستا بیش از ۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که تأمین آن با حمایت حاج اکبر ابراهیمی انجام گرفته است.

با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها، ساکنان مسیرهای توسعه‌یافته در دو روستا به آب شرب سالم و بهداشتی دسترسی پیدا کردند و بخشی از نیازهای زیرساختی این مناطق برطرف شد.

گفتنی است، چوکانلو با ۵۰۰ خانوار و باش‌محله با ۳۱۰ خانوار از روستاهای پرجمعیت بخش مرکزی فاروج هستند و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در این مناطق نقش مؤثری در بهبود شرایط زندگی و افزایش رفاه روستاییان دارد.