گروه استان‌ها - دادستان کل کشور، با تأکید بر ضرورت تسهیل ارائه خدمات به مردم، توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندهای اداری و قضایی را راهکاری مؤثر برای افزایش سرعت، دقت و شفافیت در رسیدگی‌ها دانست.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، حجت‌الاسلام «محمد موحدی‌آزاد» دادستان کل کشور، صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین و توسعه سامانه‌های الکترونیکی می‌تواند ضمن کاهش مراجعات حضوری، زمینه ارائه خدمات سریع‌تر و دقیق‌تر به مردم را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از سامانه‌های هوشمند در دریافت و بررسی اطلاعات و مدارک افزود: فراهم شدن امکان استعلام الکترونیکی اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های افراد از جمله خودرو، طلا، جواز کسب و فیش حقوقی، نقش مهمی در تسریع فرایندهای اداری و قضایی خواهد داشت.

دادستان کل کشور جلوگیری از ارائه اسناد جعلی و شناسایی موارد تخلف را از دیگر مزایای توسعه سامانه‌های هوشمند برشمرد و بر لزوم نظارت مستمر و دقیق بر اجرای این فرایندها تأکید کرد.

موحدی‌آزاد در پایان، تسهیل دسترسی مردم به خدمات و تقویت سازوکارهای نظارتی را از الزامات مدیریت کارآمد عنوان کرد.