هوشمندسازی خدمات قضایی و تسریع در رسیدگیها با توسعه سامانههای الکترونیکی
گروه استانها - دادستان کل کشور، با تأکید بر ضرورت تسهیل ارائه خدمات به مردم، توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندهای اداری و قضایی را راهکاری مؤثر برای افزایش سرعت، دقت و شفافیت در رسیدگیها دانست.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، حجتالاسلام «محمد موحدیآزاد» دادستان کل کشور، صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی، اظهار کرد: بهرهگیری از ظرفیت فناوریهای نوین و توسعه سامانههای الکترونیکی میتواند ضمن کاهش مراجعات حضوری، زمینه ارائه خدمات سریعتر و دقیقتر به مردم را فراهم کند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از سامانههای هوشمند در دریافت و بررسی اطلاعات و مدارک افزود: فراهم شدن امکان استعلام الکترونیکی اطلاعات مربوط به اموال و داراییهای افراد از جمله خودرو، طلا، جواز کسب و فیش حقوقی، نقش مهمی در تسریع فرایندهای اداری و قضایی خواهد داشت.
دادستان کل کشور جلوگیری از ارائه اسناد جعلی و شناسایی موارد تخلف را از دیگر مزایای توسعه سامانههای هوشمند برشمرد و بر لزوم نظارت مستمر و دقیق بر اجرای این فرایندها تأکید کرد.
موحدیآزاد در پایان، تسهیل دسترسی مردم به خدمات و تقویت سازوکارهای نظارتی را از الزامات مدیریت کارآمد عنوان کرد.
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