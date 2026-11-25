گروه استان‌ها - در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی، علی عباسی با حضور دادستان کل کشور به‌عنوان دادستان جدید بجنورد معرفی و از خدمات سیدجواد ایلالی پس از حدود ۶ سال مسئولیت قدردانی شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی با حضور حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور برگزار شد و طی آن علی عباسی به‌عنوان دادستان جدید مرکز استان معرفی شد.

در این مراسم از تلاش‌ها و خدمات سیدجواد ایلالی که حدود ۶ سال مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی را بر عهده داشت، قدردانی شد.

علی عباسی پیش از این به‌عنوان معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فعالیت می‌کرد و سوابق قضایی از جمله قضاوت و دادیاری را در کارنامه خود دارد.

با این انتصاب، مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی به وی واگذار شد.