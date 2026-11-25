گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با تأکید بر نقش رضایت مردم از عملکرد دستگاه قضایی در تقویت نظام، خواستار افزایش نیروی انسانی قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و گسترش اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با کلاهبرداری شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، حجت‌الاسلام «رضا نوری» نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی، در دیدار با دادستان کل کشور که در محل دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: رضایت‌مندی مردم از عملکرد دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه مجموعه قضایی، از عوامل مهم در تقویت اعتماد عمومی و استحکام نظام به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت صدور احکام مستدل و قاطع افزود: قاطعیت در برخورد با جرایم، رعایت عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض در کنار تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها باید از اولویت‌های دستگاه قضایی باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی کمبود نیروی انسانی را یکی از عوامل طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها دانست و تصریح کرد: افزایش نیروی انسانی در مجموعه قضایی می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها کمک کند.

نوری در ادامه با اشاره به پرونده‌های اقتصادی و کلاهبرداری که شمار زیادی از مردم را متضرر می‌کند، گفت: در برخی پرونده‌ها هزاران نفر با خسارت‌های مالی مواجه می‌شوند که این مسئله علاوه بر مشکلات اقتصادی، موجب افزایش مراجعات و نارضایتی خانواده‌های آسیب‌دیده نیز می‌شود.

وی با بیان اینکه جبران خسارت مالباختگان باید از مسیر قانونی و از محل اموال و دارایی‌های افراد متخلف دنبال شود، افزود: نباید انتظار داشت دولت از محل منابع عمومی، خسارت‌های ناشی از کلاهبرداری اشخاص را جبران کند.

امام جمعه بجنورد همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی برای مقابله با شیوه‌های جدید کلاهبرداری تأکید کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به تنوع ترفندهای کلاهبرداران، اقدامات فرهنگی، تبلیغی و اطلاع‌رسانی باید گسترش یابد تا مردم با شناخت روش‌های سوءاستفاده، از گرفتار شدن در دام این افراد پیشگیری کنند.

وی با تأکید بر اهمیت رویکرد پیشگیرانه در دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: نباید منتظر وقوع جرم، تشکیل پرونده و ارجاع آن به دستگاه قضایی ماند، بلکه باید با شناسایی زمینه‌ها و بسترهای وقوع تخلف، اقدامات لازم برای جلوگیری از شکل‌گیری جرایم انجام شود.

نوری در پایان از همکاری مجموعه قضایی در حمایت از واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل ترخیص کالا از گمرکات قدردانی کرد.